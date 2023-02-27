Bum Keun Song kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Bum Keun Song Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Bum Keun Song kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Bum Keun Song ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Bum Keun Song kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Bum Keun Song Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Bum Keun Song kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Bum Keun Song Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Bum Keun Song adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Bum Keun Song Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Bum Keun Song 15 Ekim 1997 tarihinde Seongnam, Gyeonggi şehrinde doğmuştur. 1,94 m boyundadır. Güney Kore uyrukludur.Gerçek adı da 송범근 şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Bum Keun Song Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini IZ yapmaktadır. Bum Keun Song, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Shonan Bellmare futbol takımında oynamaktadır. Shonan Bellmare takımına 9 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Bum Keun Song'nin Shonan Bellmare ile sözleşmesi 31 Ocak 2025 tarihinde bitmektedir.

Bum Keun Song Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/bumkeun_song/

Bum Keun Song Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Bum Keun Song isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 1.10 milyon euro'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 1.10 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Bum Keun Song Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Bum Keun Song futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2010 yılında S. Bluewi. Alt.

1 Ocak 2012 yılında Seil MS

1 Ocak 2013 yılında Sangju S. U18

1 Ocak 2016 yılında Korea University

1 Ocak 2018 yılında Jeonbuk Hyundai

9 Ocak 2023 yılında Shonan Bellmare

Bum Keun Song kimdir

Bum Keun Song Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Bum Keun Song şuan Shonan Bellmare takımında oynamakta ve 1 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

FC Cha Bum (FC차붐, 2007),
Seoul Shinyongsan Elementary School (서울신용산초, 2008-2009),
Suwon Samsung Bluewings U15 (매탄중학교, 2010-2011),
Seoul Seil Middle School (세일중학교, 2012)
Sangju Sangmu U18 (용운고등학교, 2013-2015),
Korea University (고려대학교, 2016-2017)

Bum Keun Song Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Güney Kore takımında 12 numaralı formasıyla 24 Temmuz 2022 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

Güney Kore U23 takımında 1 numaralı formasıyla 21 Temmuz 2017 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 12 maçta 0 gol atmıştır.

Güney Kore U20 takımında 1 numaralı formasıyla 25 Ocak 2017 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 9 maçta 0 gol atmıştır.

Güney Kore Olimpiyat takımında 1 numaralı formasıyla 22 Temmuz 2021 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 4 maçta 0 gol atmıştır.

Güney Kore U22 takımında 21 numaralı formasıyla 11 Ekim 2019 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 3 maçta 0 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Bum Keun Song nereli

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