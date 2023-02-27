Bum Young Lee kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Bum Young Lee Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Bum Young Lee adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Bum Young Lee Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Bum Young Lee 2 Nisan 1989 tarihinde Seoul şehrinde doğmuştur. 1,97 m boyundadır. Güney Kore uyrukludur.Gerçek adı da 이범영 şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Bum Young Lee Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Bum Young Lee, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Suwon FC futbol takımında oynamaktadır. Suwon FC takımına 12 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Bum Young Lee'nin Suwon FC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Bum Young Lee Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/lee_bum_young__1/

Bum Young Lee Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Bum Young Lee isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 600 Bin € kadar çıkmıştır.

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Bum Young Lee Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Bum Young Lee futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2008 yılında Busan I'Park

4 Ocak 2016 yılında Avispa Fukuoka

1 Ocak 2017 yılında Gangwon FC

4 Ocak 2019 yılında Jeonbuk Hyundai

12 Ocak 2022 yılında Suwon FC

Bum Young Lee Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Bum Young Lee şuan Suwon FC takımında oynamakta ve 31 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Bum Young Lee Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Wonsam Middle School (원삼중학교, 2003-2004),Yongin Football Center U18 (신갈고등학교, 2005-2007)

Güney Kore takımında 21 numaralı formasıyla 8 Eylül 2014 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

Güney Kore U23 takımında 18 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 6 maçta 0 gol atmıştır.

Güney Kore U20 takımında 1 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 3 maçta 0 gol atmıştır.

Güney Kore Olimpiyat takımında 18 numaralı formasıyla 4 Ağustos 2012 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.

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