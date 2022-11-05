Buna değer miydi! TikTok kullanıcısı genç video uğruna metrelerce yüksekten aşağı çakıldı!
TikTok hesabından paylaşım yapmak için yüksek binanın çatısına çıkan genç dengesini kaybederek zemin kata düştü.
YAYINLAMA
Son Haberler
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gaziantep'te toplu açılış töreninde konuştu! Gaziray için müjdeyi verdi: Yılbaşına kadar ücretsiz olacak!
Çok Okunanlar
Bugün kimin maçı var 5 Kasım 2022 Cumartesi ? Hangi maçlar var, saat kaçta, hangi kanalda? İşte günün maç programı
Alpay Özalan'dan Amberin Zaman'la buluşan Kılıçdaroğlu'na ağır tepki: "Seçim günü millet ayvayı yedirecek size"
Yorumlananlar
MHP lideri Bahçeli, grup toplantısında esti, gürledi! Kılıçdaroğlu'nu yerden yere vurdu
Şehit İstihkam Onbaşı Lokman Akçağlayan kimdir? Kaç yaşında? Nereli? Evli mi?
Son dakika | MSB acı haberi duyurdu: İstihkam Onbaşı Lokman Akçağlayan şehit oldu
Yerli otomobil TOGG açılımı nedir, ne demek ? TOGG ortakları kim? Logosunun anlamı ne?