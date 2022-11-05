Buna değer miydi! TikTok kullanıcısı genç video uğruna metrelerce yüksekten aşağı çakıldı!

TikTok hesabından paylaşım yapmak için yüksek binanın çatısına çıkan genç dengesini kaybederek zemin kata düştü.

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Buna değer miydi! TikTok kullanıcısı genç video uğruna metrelerce yüksekten aşağı çakıldı! 1

Sosyal medya çılgınlığını yeni bir soluk getiren TikTok'u kullanan gençler gündeme gelmek ve sosyal medyada tanınmak için binbir çeşit yöntemler deniyorlar.

Hayatlarını tehlikeye atma pahasına girdikleri riskleri hiçe sayanlar sonunda acı bir tablo ile karşı karşıya kalıyorlar.

Buna değer miydi! TikTok kullanıcısı genç video uğruna metrelerce yüksekten aşağı çakıldı! 2

Yurt dışında çekilen bu görüntülerde de tehlikeli işlerin yürek burkan sonu saniye saniye kaydedildi.

Eline aldığı telefonla yüksek bir binanın çatısına çıkan genç, ani bir şekilde dengesini kaybetti ve ilk önce çatının korkuluklarına tutuldu. Ancak hiçbir şekilde mücadele edemeyerek saniyeler içinde metrelerce yüksekten aşağıya düştü.

Buna değer miydi! TikTok kullanıcısı genç video uğruna metrelerce yüksekten aşağı çakıldı! 3

Gencin o an ki halleri hem binanın güvenlik kamerasıyla hem de yakınlarda bulunan bir vatandaşın cep telefonu kamerası ile kayıt altına alındı.

Düşmenin etkisiyle ağır bir şekilde yaralanan genç. olay yerinde hayatını kaybetti.

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