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  3. Eli yüzü kanlar içinde kaldı! Bunalıma giren adam, kendisine bıçakla zarar verdi

Eli yüzü kanlar içinde kaldı! Bunalıma giren adam, kendisine bıçakla zarar verdi

Antalya'da meydana gelen olayda bunalıma girerek kendisini eve kilitleyen adam, bıçakla kendisine zarar verdi. Komşuların fark etmesi üzerine polis ekiplerine haber verildi. Kanlar içinde kalan adam hastaneye kaldırıldı.

Eli yüzü kanlar içinde kaldı! Bunalıma giren adam, kendisine bıçakla zarar verdi

Antalya'da bunalıma girerek kendisini eve kilitleyen adam, bıçakla kendisine zarar verdi. Eli yüzü kanlar içerisinde kalan adam, polis tarafından ikna edildi. Olay, Kepez ilçesine bağlı Kuzeyyaka Mahallesi 2495 Sokak üzerindeki bir apartmanın giriş katında meydana geldi. Eşinden ayrı yaşayan 2 çocuk babası Tekin D. (50), bunalıma girerek ekmek bıçağıyla kendine zarar vermeye başladı.

KOMŞULARI DURUMU POLİSE BİLDİRDİ

Tekin D.'nin kendisine zarar verdiğini fark eden komşuları, durumu önce ailesine ardından polise bildirdi. İhbarla bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi, sağlık ekipleri de apartman önünde hazır bulunduruldu. Tekin D., polis ekiplerinin yaklaşık yarım saatlik ikna çabası sonucu ailesinin ve çevredekilerin uzaklaşması şartıyla elindeki bıçağı bırakarak evin dış kapısından dışarıya çıktı. Tüm bu olan biteni ise apartman sakinleri meraklı gözlerle balkonlarından izledi. Eli ve yüzü kanlar içerisinde kalan Tekin D., tedavi için ambulansla Kepez Devlet Hastanesine kaldırıldı.

KAYNAK: İhlas Haber Ajansı

Bunalıma girdi, kendisine bıçakla zarar verdi

Bunalıma girdi, kendisine bıçakla zarar verdi

Bunalıma girdi, kendisine bıçakla zarar verdi

Bunalıma girdi, kendisine bıçakla zarar verdi

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