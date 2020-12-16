Bunalıma giren genç kız kendini 18. kattan aşağı bıraktı!

Esenyurt’ta 22 yaşındaki Gülnur E. isimli genç kız, oturduğu rezidansın 18. katından atladı. Bir aracın üstüne düşüp ağır yaralanan kız çevredeki vatandaşlar tarafından çağrılan ambulansla hastaneye kaldırıldı. Bunalımda olduğu söylenen kızın o anları kameraya saniye saniye yansırken durumunun kritik olduğu belirtildi.