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  3. Bunalıma giren kadın Bağdat Caddesi'ndeki trafiği birbirine kattı

Bunalıma giren kadın Bağdat Caddesi'ndeki trafiği birbirine kattı

Henüz bilinmeyen bir nedenle bunalıma giren genç kadın Kadıköy'de gündüz vakti Bağdat Caddesi'nde trafiği tehlikeye atarak sürücülere zor anlar yaşattı.

Bunalıma giren kadın Bağdat Caddesi'ndeki trafiği birbirine kattı

Edinilen bilgiye göre olay geçtiğimiz gün öğlen saatlerinde Kadıköy'de bulunan Bağdat Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre psikolojik sorunlar yaşayan genç bir kadın cadde üzerinde yüksek sesle bağırdıktan sonra kıyafetlerini yola savurarak, trafiği tehlikeye attı. Geç kadını sakinleştirmeye çalışan babası trafikte yol ortasında yoğun bir çaba sergiledi. Babası ne yapsa da sakinleşmeyen genç kadın lüks caddede araçların kaputlarına vurarak, caddeyi birbirine kattı. Bazı sürücülerden kolonya isteyen kadına, sürücüler tepki gösterdi. Lüks caddede ilerleyen genç kadın yürüyerek gözden kayboldu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Bunalıma giren kadın Bağdat Caddesi'ndeki trafiği birbirine kattı

Bunalıma giren kadın Bağdat Caddesi'ndeki trafiği birbirine kattı

Bunalıma giren kadın Bağdat Caddesi'ndeki trafiği birbirine kattı

Bunalıma giren kadın Bağdat Caddesi'ndeki trafiği birbirine kattı

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