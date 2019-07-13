Bunalıma girip intihara teşebbüs eden vatandaşı doktorlar kurtardı

Sinop'un Boyabat ilçesinde C.K (47) bunalıma girdi ve iki kutu Xanax isimli antidepresan ilaç içerek intihar etmeye kalkıştı. Olayın ihbar edilmesi üzerine C.K, emniyet güçleri tarafından sağlık ekiplerine teslim etti.

Edinilen bilgiye göre, saat 17.00 sıralarında intihara teşebbüs ihbarı alan görevliler belirtilen adrese gelerek içeri girmeye çalıştı. Bir türlü açılamayan kapı, olay yerine gelen çilingir yardımı ile 2 saat süren operasyonla vatandaşa ulaşılabildi. 47 yaşındaki C.K polis ekipleri tarafından odada yere sırt üstü düşmüş vaziyette bulundu. 112 sağlık ekiplerince C.K ambulans ile Boyabat 75. Yıl Devlet Hastanesine kaldırdı.

Vatandaşın evinde polis ekipleri 2 kutu boş Xanax ilaç kutusu ve el yazısı ile yazılmış intihar mektubu bulundu. Hastanede tedavi altına alınan vatandaş, doktorların müdahalesi ile yaşama tutundu ve mevcut durumunun iyi olduğu tedavisini sürdüren doktorlar tarafından belirtildi.

Kaynak: İHA