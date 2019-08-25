Bunalımda olan genç, bağ evinde intihar etti

KOCAELİ'nin Kartepe ilçesinde, bir süredir bunalımda olduğu öne sürülen Salih S. (29), arkadaşının bağ evinde, kendini av tüfeğiyle başından vurarak yaşamına son verdi.

Bir süredir bunalımda olan Salih S., geçen gün, arkadaşından Çepni Mahallesi Arslanbey Kartepe Caddesi'ndeki bağ evinin anahtarını aldı. Birkaç gündür arkadaşının evinde yalnız başına kalan Salih S.'den yakınları, haber alamadı. Bu sabah saatlerinde, meraklanan yakınları, Salih S.'yi kontrol etmek için eve gitti. Yakınları eve girdiğinde Salih S.'yi kanlar içinde yerde buldu. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Salih S.'nin hayatını kaybettiği belirlendi. Jandarma ekiplerince olay yerinde yapılan incelemede ise Salih S.'nin av tüfeğiyle kendini başından vurarak intihar ettiği tespit edildi. İncelemelerin ardından Salih S.'nin cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Kocaeli Devlet Hastanesi Morgu'na kaldırıldı.

Salih S.'nin cenazesinin pazartesi günü, Arslanbey Hayırsevenler Camii'nde öğlen namazından sonra kılınacak cenaze namazının ardından Arslanbey Mezarlığı'nda toprağa verileceği bildirildi.

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DHA