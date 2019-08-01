Bunaltıcı sıcaklar kıraathanelerin de boş kalmasına neden oldu

Eskişehir'de yükselen sıcaklıkların etkisini iyice hissettirmesiyle birlikte kıraathaneler de boş kalmaya başladı.

Sıcak havaların etkisini iyice göstermesiyle birlikte bazı sektörlerin işleri artarken, birçok sektör, işlerinde durağanlık yaşanıyor. Kafeler ve kıraathaneler de bu durumdan en çok etkilenen işletmeler arasında yer alıyor. Hasan Polatkan Caddesinde 30 yıldır kıraathane işletmeciliği yapan Ahmet Ataman, sıcaklığın yükseldiği bugünlerde kışa göre işlerinin yarı yarıya durgun olduğunu ifade ederek "Yaz tatilinde herkes tarlasında, tatilinde, yani şu sıralar işler durağan. Bu muhit zaten çiftçilerin yeri. Ama kışın işler güzel. Yazın işlerimiz yarı yarıya durgun. Öğleden sonra biraz artıyor, ama sabahtan öğlene kadar müşteri seyrek geliyor. Müşteriler öğle namazından sonra gelmeye başlıyorlar. Çiftçilerin işlerine başladığı dönemden itibaren, yani Mayıs'tan Ağustos'a kadar bu şekilde oluyor genelde. Eylül'den sonra işler artar" diye konuştu.

Kaynak: İHA