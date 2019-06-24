Bundan sonra bu yalanları söyleyemeyecekler!

Türkiye'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan öncülüğündeki yönetimi 'baskıcı' ve 'diktatör' ilan eden, ülkede muhaliflerin gözaltına alınıp hükümet rakiplerinin tutuklandığı şeklinde yalan haberleri yurt dışında yayan ana muhalefet kanadı ve dış mihraklar her seçim öncesi bu sözlerle milletin içine korku serpmeye çalışıyordu.

TÜRKİYE'NİN ADINI LEKELEMEYE ÇALIŞIYORLARDI

Türkiye'de 'demokrasi yok', 'diktatörlük var' deyip milleti ürkütmek amaçlı bu gibi kelimeleri sürekli dillerine dolayanlar ve bunu bir kampanya gibi işletenler uluslararası arenada da Türkiye'nin adını bu şekilde lekelemeye çalışıyorlardı.

Ancak yenilenen İstanbul seçimlerini CHP adayının kazanması, milleti baskı altına almak için dile getirilen bu tür açıklamaların ne kadar yalan olduğunu bir kez daha göstermiş oldu.

AVRUPALI GÖZLEMCİLER "USULÜNE UYGUN, DEMOKRASİ KAZANDI" DİYE KONUŞTU

Yenilenen İstanbul seçimlerinde oy verme sürecini izlemek üzere İstanbul'da bulunan gözlemciler, seçim sürecinin genel itibarıyla sorunsuz bir biçimde geçtiğini söyledi. Sandık başında gözlemci olarak hazır bulunan Alman Yeşiller Partili milletvekili Margit Stumpp, Alman haber ajansı DPA'ya açıklamalarda bulundu. Stumpp, "Bize seçim listeleri ve süreçle ilgili her şeyin yolunda olduğu bildirildi. Herhangi bir usulsuzlük kulağımıza gelmedi" diye konuştu.

Daha önce birçok kez Türkiye'ye gözlemci olarak giden Stumpp, bu sefer seçim merkezlerini ziyaret etme ve insanlarla diyaloğa girme noktasında hiçbir sorun yaşamadıklarını kaydetti. Vekil, "tatile rağmen dikkate değer bir seçime katılım oranının" söz konusu olduğunu belirtti.

Avrupa Konseyi'nin 14 kişiden oluşan gözlemci misyonunun lideri Renate Zikmund ise "genele bakıldığında" seçimin şu ana kadar usule uygun bir biçimde gerçekleştiğini kaydetti. Zikmund, "Organizasyon açısından yapılabilecek her şey yapıldı" ifadesini kullandı.

Sosyal medyada konuyla ilgili olarak vatandaşların tepkileri;

Aynı dergi yenilenen İstanbul seçimlerinde CHP adayının kazanmasını büyük bir zafer olarak gördü.