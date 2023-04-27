Bundan yiyen kırmızı eti unutacak! Etten iki kat fazla protein içeriyor: Onlarca hastalığın dermanı

İnternet üzerinden uzmanlar tarafından önerilen doğal besin kaynakları merakla araştırılıyor. Bu besin etin yerini tutacak! Tüm detaylar haberimizde.

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Bundan yiyen kırmızı eti unutacak! Etten iki kat fazla protein içeriyor: Onlarca hastalığın dermanı

Kırmızı et yemek istemeyen ve pahalılık sebebiyle alamayan insanlar için kırmızı etin yerini tutacak doğal besin kaynağı önerileri peş peşe geldi. Peki hangi besin neye fayda sağlıyor? Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

KIRMIZI ETİN YERİNİ UNUTTURACAK ÖNERİLER

Yeterli şekilde protein almak insan vücudu için önem taşıyor çünkü kemik gücü ve vücut direncini sağlıyor. Protein genel olarak hayvansal gıdalarda bulunuyor. Hayvansal gıdaların yanında mercimek ve bamya tohumu da yüksek şekilde protein içeriyor. Aynı zamanda bamya tohumunun ağrı kesici etkisi de bulunuyor. Bamya tohumu vegan ve vejetaryen insanlar tarafından da kolaylıkla tüketilebiliyor. Bamya tohumu içinde yer alan protein mercimek, börülce, yer fıstığına göre daha fazla. Aynı zamanda bamya tohumu içinde daha yüksek protein bulunuyor. Bamya tohumu yüksek derecede magnezyum da içeriyor. Magnezyum ise kan basıncını düşürerek kalp sağlığı üstünde etki sağlıyor. 

Bamya Tohumu Faydaları

Kalp krizi ve felç gibi riskler düşürülebiliyor. Aynı zamanda kan damarları ve atardamarları bu besin sayesinde gevşiyor ancak kan sulandırıcı ilaç kullanan insanların bamya tohumu tüketmeden önce doktoruna danışması gerekiyor. Bamya tohumu içinde aynı zamanda çözünebilir ve çözünemez lifler de yer alıyor. Lifli gıdalar kalp ve sindirim sistemine fayda sağıyor. Aynı zamanda lif bakımından yüksek olması sebebiyle kilo vermeye de yardımcı oluyor. Çözünebilir lif tüketimi tokluk hissine yardımcı oluyor ve obezite riskine karşı da tüketilmesi gerekiyor. Lifli yapısı sayesinde midedeki iyi bakteriler destekleniyor ve bağışıklık sistemi de destekleniyor. Bamya aynı zamanda insülin hassasiyetini yükseltiyor ve kan şekerini dengeliyor. Bamya tohumunun böbrek hastalıklarına da olumlu etkileri biliniyor. Özellikle de diyabet hastalarının böbrek hasarına karşı bamya tüketimi öneriliyor. Bamya tohumu içinde olan kalsiyum kemik sağlığına da iyi geliyor. İskelet sistemini güçlendiriyor. İnsanlar dizlere faydalı olduğunu bile düşünüyor. Diz ağrıları için bamya tohumu çiğ ya da kuru şekilde tüketilebiliyor. İsteğe bağlı çorba, makarna, salata, ekmeklerle birlikte de tüketilebiliyor. Bamya tohumunun bu şekilde en çok kemik sağlığına faydası olduğu biliniyor. Diz ağrısı için bamya tohumu tüketecek kişilerin öncelikle doktoruna danışması öneriliyor.  

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