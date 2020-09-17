Bu sezon koronavirüs salgını nedeniyle gecikmeli başlamak zorunda kalan Bundesliga'da sahne açılıyor. Geçtiğimiz sezonun şampiyonu Bayern Münih ve ligin köklü ekibi Schalke 04 arasında oynanacak açılış maçı 18 Eylül Cuma izleyicilerle buluşacak. Son 8 yılın şampiyonu olan Bayern Münih, bu yılda en büyük şampiyonluk favorisi olarak görülüyor. Sezonun ilk haftasında 19 Eylül Cumartesi günü 6, 20 Eylül Pazar günü de 2 karşılaşma oynanacak.

MAÇLAR KISMEN SEYİRCİLİ OYNANACAK

Almanya’da eyaletlerin yönetimleri yeni tip Kovid-19 salgını sebebiyle seyircisiz oynanan maçların yeniden seyircili olması konusunda iki gün önce anlaşmaya vardı.

Sezon başında 6 haftalık bir test uygulaması kapsamında kulüplere, statların kapasitesinin yüzde 20’sine kadar seyirci almasına izin verildi.

Alman Kulüpler Birliğinin hijyen tasarısı göz önünde bulundurularak deplasmanda oynayan takımın seyircilerine bilet satılmayacak, bilet alan kişilerin kimlik bilgileri alınacak ve alkol satışı yapılmayacak.

Ayrıca, karşılaşmaların oynanacağı bölgede son 7 gün içinde yeni vaka sayısı 100 bin kişide 35'i aşması durumunda buradaki müsabakalara seyirci alınmayacak.

6 haftalık test uygulamasının ardından ekim sonunda durum yeniden değerlendirilecek.

İLK HAFTANIN FİKSTÜRÜ

18 Eylül 2020 - Cuma

Bayern Münih - Schalke 04

19 Eylül 2020 - Cumartesi

16:30 Eintracht Frankfurt - Arminia Bielefeld

16:30 Union Berlin - Augsburg

16:30 FC Köln - TSG 1899 Hoffenheim

16:30 Werder Bremen - Hertha BSC Berlin

16:30 Vfb Stuttgart - Freiburg

19:30 Borussia Dortmund - M'gladbach

20 Eylül 2020 - Pazar

16:30 RB Leipzig - Mainz 05

19:00 Vfl Wolfsburg - Bayer Leverkusen