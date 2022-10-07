Bunker Operatörü (Hazır Beton) Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

Bunker Operatörü (Hazır Beton) görev tanımı nedir, Bunker Operatörü (Hazır Beton) ne iş yapar, Bunker Operatörü (Hazır Beton) olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Bunker Operatörü (Hazır Beton) mesleğine sahip olabilmek için hangi belgeler gerekmektedir. Tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Bunker Operatörü (Hazır Beton) Tanımı;

__

Bunker Operatörü (Hazır Beton) Maaşı Ne Kadar? 2022 Bunker Operatörü (Hazır Beton) Maaşları

Bunker Operatörü (Hazır Beton) maaşı ortalama aylık 6200 _TL’dir. En düşük Bunker Operatörü (Hazır Beton) maaşı 5500 _TL, En yüksek ise 6900 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Bunker Operatörü (Hazır Beton) iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

Haberin Devamı

Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

8114.29

Meslek Adı :

Bunker Operatörü (Hazır Beton)

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Tesis Ve Makine Operatörleri Ve Montajcılar Meslek Alt Ana Grubu : Sabit Tesis Ve Makine Operatörleri

Meslek Grubu :

Madencilik Ve Mineral İşleme Tesisi Operatörleri

Meslek Birim Grubu :

Çimento, Taş Ve Diğer Mineral Ürünler İle İlgili Makine Operatörleri

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

İlköğretim

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

Görev ve İşlem Basamakları :

Bunker Operatörü (Hazır Beton), işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak: vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

Güncel Meslek : EVET

Asgari ücretin işverene maliyeti 2022 | Yeni asgari ücretin işverene maliyeti ne kadar?

Asgari ücret günlük ne kadar 2022 ? | Asgari ücret günlük net tutar nedir?

Asgari ücret ne kadar oldu 2022? Ne kadar arttı? Asgari ücrete yüzde kaç zam geldi?