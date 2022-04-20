Bunu da gördük! Türk vatandaşına İstanbul'da Arapça adisyon! " Çalışanlar da yabancı"
İstanbul Başakşehir'deki bazı kafelerde vatandaşların önüne gelen adisyonların Arapça olması tepki çekti.
16 milyona yaklaşan nüfusuyla mega kent İstanbul'da her ırktan insan bulunuyor. Özellikle Suriye ve Afganistan iç savaşı sonrası İstanbul'a gelen ve buradan konut alan Arap asıllı kişi nüfusu arttı. Bunun bir örneği Başakşehir ilçesinde yaşandı.
ADİSYONDA TÜRKÇE İFADE YOK
Başakşehir 2.Etapta bulunan bir kafede oturan Türk vatandaşları kendilerine gelen adisyonla büyük şok yaşadı. Arapça ifadelerin yer aldığı adisyonda Türkçe ifadelerin yer almaması tepki çekti.
"SİPARİŞİ ZOR VERİYORUZ"
Söz konusu adisyonu gazeteci Batuhan Çolak'a yollayan vatandaş," Çalışanlar da yabancı... İletişeme geçebilecek kadar Türkçe bildiklerini de sanmıyorum siparişi zor veriyoruz." ifadelerini kullandı.
Okuyucumuz gönderdi.— Batuhan Çolak (@batuhancolak33) April 19, 2022
İstanbul Başakşehir 2.Etapta bulunan bir tanınan bir kafeye oturuyor ve gelen hesap.
İtiraz edip etmediklerini sordum şunu söyledi:
"Çalışanlar da yabancı... İletişeme geçebilecek kadar Türkçe bildiklerini de sanmıyorum siparişi zor veriyoruz." pic.twitter.com/NoaoN0U2cM