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Bunu da yaptılar! 400 gramlık Ramazan pidelerinde gramaj hırsızlığı

Bilecik'te zabıta ekipleri fırınlarda denetimler yaptı. Ramazan ayında fırınlar her gün denetlenirken, pideyi gramında çıkarmayan fırına ceza yazıldı.

Bunu da yaptılar! 400 gramlık Ramazan pidelerinde gramaj hırsızlığı

Bilecik'te zabıta ekipleri ramazan denetimlerini sürdürüyor. Denetimler kapsamında fırınlarda incelemeler yapıldı. Ramazan ayında pideyi gramında çıkarmayan fırına ceza yazıldı.

Bilecik Belediye Başkanı Semih Şahin'in talimatıyla, Zabıta Müdürü Sali Yılmaz'ın bizzat yürüttüğü denetimlerde fırınlarda Ramazan pidesi gramajı, temizlik, maske ve sosyal mesafe kuralları denetlendi. 16 fırın denetlendi. Geçtiğimiz günlerde hamur dinlendirmek için kullanılan demir aksamlı arabaların pisliği görüntülen fırın tüm arabalarını değiştirmesi gözlerden kaçmadı. Bahçelievler Mahallesinde bir fırında ise, Zabıta Müdürü Sali Yılmaz tarafından tartılan pidelerin 400 gram olması gerekirken, her pidede 10-20 gram fire verildiği gözüktü. Bu fırına ekipler tarafından 427 TL ceza kesilirken, zabıtlar Ramazan ayı boyunca halka 400 gram pide yetirteceklerini söyledi.

KAYNAK: İhlas Haber Ajansı

Bunu da yaptılar! 400 gramlık Ramazan pidelerde gramaj hırsızlığı

Bunu da yaptılar! 400 gramlık Ramazan pidelerde gramaj hırsızlığı

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