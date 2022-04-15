"Bunu kamuoyuna ilk defa söylüyorum" diyen Temel Karamollaoğlu'dan çarpıcı çıkış: Üçüncü ittifak olabilir.

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamaollaoğlu, Karar TV'de Taha Akyol ve Elif Çakır'ın sunduğu "Gündem Özel'' programına katıldı. Siyaset gündemi hakkında değerlendirmelerde bulunan Karamollaoğlu, muhalefet cephesini şoke edecek bir ittifak açıklamasında bulundu.

"SEÇİM KANUNU İLE GÖRÜŞLERİMİZ DE DEĞİŞTİ"

Temel Karamollaoğlu," Şu anda şartlar değişti. Seçim kanunu ile birlikte görüşlerimiz de değişti. 6'lı masa aslında muhalefetin diyalog ortamını oluşturuyor." dedi.

"SEÇİM KANUNUNDAN DOLAYI ÜÇÜNCÜ İTTİFAK..."

Muhalefetin her noktada birlikte hareket etme mecburiyeti olmadığını dile getiren Karamollaoğlu, seçim kanunu üzerinden şu ifadeleri kullandı:

" Zaten bu durum da çıkan kanunla ortadan kalkmış oldu. 6'lı masanın olması, meselelerin birlikte yürütülmesine fırsat veriyor. Bunun faydalı olacağını düşünüyorum. Ama üçüncü ittifak, yeni seçim kanunundan dolayı olabilir. Tek tek de girilirse, 3 partinin aldıkları oyu birlikte oldukları takdirde üst üste koysanız daha büyük çoğunluk elde edersiniz. Milletvekili çıkarma ihtimali artar. Veya böyle bir ortam oluştuğu takdirde bu bir yeni katılıma vesile olabilir."

"3. İTTİFAK OLABİLİR"

Eski sisteme atıf yapan Temel Karamollaoğlu, üçüncü bir seçim ittifakı olacağını belirterek şöyle konuştu:

"Eski sistemde, ittifak eden partiler önce tek oymuş gibi ittifaklar arasında bölünüyor sonra milletvekilleri çıkıyor ve milletvekilleri kendi aralarında pay ediliyordu. Şimdi o avantaj kalktı. Yeni yollar aramak icabet eder. Seçim kanunuyla şartlar değişti. 3. ittifak olabilir. Bunu kamuoyuna ilk defa söylüyorum."

KARAMOLLAOĞLU'NDAN ÜÇÜNCÜ İTTİFAK ÇIKIŞI

Ayrıca Hür Dava Partisi (HÜDA-PAR) Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu’nu ziyaret eden Temel Karamollaoğlu, ikili görüşme sonrası kameraların karşısına geçerek üçüncü ittifak konusunda yeni bir açıklama yaptı. Karamollaoğlu şunları söyledi:

“Üçüncü ittifak konusunda, dünkü yayında biz, ‘ittifak içinde ittifaklar’ olabilir kanaatini gündeme getirmiştik; öyle görülüyor ki, eksik kalmış veya yanlış anlaşılmış. Biz, dünkü konuşmamızda altılı masayla ilgili farklı bir fikir gündeme getirmedik.

Nasıl ki Demokrat Parti ile İYİ Parti, ‘ittifak içinde bir ittifak’ içindelerse; aynısı farklı biçimlerde olabilir, benim söylemek istediğim budur. Ayrıca ben, seçimle ilgili bu tip konuların seçim sath-ı mailine girilmeden görüşülmesinin doğru olmadığı kanaatindeyim."

"İTTİFAK DİYE BİR ŞEY SÖZ KONUSU DEĞİL"

Öte yandan geçtiğimiz aylarda "Millet İttifakı içerisinde misiniz?" sorusunu cevaplayan Temel Karamollaoğlu, "Geçmişte biz ittifakın içinde bulunduk ama şu anda ittifak diye bir şey söz konusu değil. İttifaklar seçime girileceği zaman ortaya çıkar" demişti.

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