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Bunu yapan insan olamaz! Giresun'da iki kediye vahşice katlettiler

Giresun'un Şebinkarahisar ilçesinde bir ortaokul öğrencisi vahşice katledilmiş iki yavru kedi buldu. Kedilerden birinin başının ve bacaklarının kesildiği diğer kedinin ise vücudunda kesikler olduğu görüldü.

Bunu yapan insan olamaz! Giresun'da iki kediye vahşice katlettiler

Hayvanlara karşı yapılan vahşet olaylarına bir yenisi daha eklendi. Alınan bilgilere göre olay Şebinkarahisar ilçesi Bülbül Mahallesi'ndeki bir ara sokakta meydana geldi. Ortaokul öğrencisi A.Y., dün akşam saatlerinde ölü halde 2 kedi buldu. 

Kedilerden birinin başının ve bacaklarının kesildiği görülürken diğer kedinin vücudunda ise çeşitli kesikler olduğunu gören A.Y. hayvanların fotoğraflarını çekerek sosyal medya hesabından paylaşınca hayvanseverler harekete geçerek durumu polis ekiplerine şikayette bulundular. 

Polis olayla ilgili inceleme başlatırken, hayvanseverler kedileri canice katleden kişilerin yakalanmasını istiyor. 

Bunu yapan insan olamaz! Giresun'da iki kediye vahşice katlettiler

Tayfun Altuntaş
Editör
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