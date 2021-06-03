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Bunu yapan insan olamaz! Yavru köpeğin ayaklarını kesip ağaca astılar

Kahramanmaraş'ta meydana gelen olayda akıl almaz işkenceler yapılan yavru köpeğin ayakları kesildi ve ağaca asıldı. Görüntüler kan dondururken, suçluların yakalanması için çalışma başlatıldı.

Bunu yapan insan olamaz! Yavru köpeğin ayaklarını kesip ağaca astılar

Kahramanmaraş’ta kelimenin tam anlamıyla vahşet yaşandı. Direğe ayaklarından bağlanıp öldürülmüş halde köpek bulundu. 

SOSYAL MEDYADAN TEPKİ YAĞDI

Kahramanmaraş 23 Mayıs'ta merkez Onikişubat ilçesinin Fatmalı Mahallesi'nde yaşanan kan donduran olayda kimliği belirsiz kişi ya da kişiler, ayaklarını kestiği yavru köpeği öldürüp, ağaca astı. Jandarma, şüpheli ya da şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı. Olay sosyal medyada da gündem olurken, birçok tepki paylaşımı yapıldı. Jandarmanın arama çalışmaları devam ederken, köpeğin fotoğrafı ise sosyal medyada tepki topladı.

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