Bunu yapıyorsanız bırakın! Koronavirüsle mücadelede öldürüyor

İzmir'in Selçuk ilçesinde taksi şoförü olan ve 46 gün koronavirüs tedavisi gören Tunç Talay (50) dün hayatını kaybetti. Talihsiz adamın tırnak yeme hastalığı nedeniyle market veya torununu görmek için gittiği hastanede elleriyle yüzeyleri dokunduktan sonra virüsü kapmış olabileceği ihtimali üzerinde duruluyor. Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Levent Kuru- Yamanel de, tırnak yeme alışkanlığının korona virüs kapma ihtimalini artırdığını belirtti.

''BU ALIŞKANLIĞI BABAMIN SONUNU GETİRDİ''

Babasının günlerce komada kaldığını ve virüse yenik düştüğünü belirten Alper Talay, "Sağlık çalışanlarımız çok ilgilendi, ancak babam komadan çıkamadı. Bu virüsün şakası yok, herkes kurallara ve maske ile hijyene lütfen dikkat etsin" dedi. Babasının salgın süresince kendisine ve ailesine karşı çok dikkatli olduğunu söyleyen Alper Talay, "Babam hastaneye torunu olduğu dönemde geldi. Babamızın en büyük riski tırnak yeme alışkanlığıydı. Bu alışkanlığı babamın sonunu getirdi. Net bir bilgi yok ama elleriyle dokunduğu bir yerden virüsle temas edip daha sonra da tırnaklarını yiyerek bu virüsü kapmış olma ihtimali oldukça yüksek" dedi.

PROF. DR. YAMANEL: TIRNAK YEMEK KORONAVİRÜS KAPMA İHTİMALİNİ ARTIRIYOR

Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Levent Kuru- Yamanel de, tırnak yeme alışkanlığının korona virüs kapma ihtimalini artırdığını belirtti. 50 yaşındaki 2 çocuk babası Tunç Talay'ın, bir türlü vazgeçemediği tırnak yeme alışkanlığı nedeniyle virüsü kaptığı düşünülüyor. Alper Talay, babasının salgın döneminde tedbirlere uyduğunu fakat tırnak yeme alışkanlığını bırakamadığını söyledi.

Kaynak: Yeni Asır