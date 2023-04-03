Bunya Alemanji kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Bunya Alemanji Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Bunya Alemanji adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Bunya Alemanji Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Bunya Alemanji 29 Nisan 2004 tarihinde Bretten şehrinde doğmuştur. İngiltere,Kamerun uyrukludur.Gerçek adı da Mbunya Alemanji şeklindedir.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Bunya Alemanji Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini TTMIB Worldwide yapmaktadır. Bunya Alemanji, Sağ ayağını kullanmaktadır.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
NK Croatia Zmijavci futbol takımında oynamaktadır. NK Croatia Zmijavci takımına 28 Mart 2023 tarihinde katılmıştır. Bunya Alemanji'nin NK Croatia Zmijavci ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.
Bunya Alemanji Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Bunya Alemanji futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Temmuz 2017 yılında Cambridge Alt.
26 Eylül 2020 yılında Roma U17
1 Temmuz 2021 yılında Roma U18
26 Eylül 2022 yılında Rio Ave A23
28 Mart 2023 yılında Croat. Zmijavci
Bunya Alemanji Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Bunya Alemanji şuan NK Croatia Zmijavci takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.
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