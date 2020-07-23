Ayasofya'nın müzeden camiiye çevrilmesi kararının ardından kılınacak olan ilk Cuma namazı öncesinde Ayasofya camiide görev alacak imamlar açıklandı. Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş'ın basın toplantısıyla açıkladığı 3 imam ve 5 müezzin, vatandaşlar tarafından merak edilmeye başlandı. Bünyamin Topçuoğlu'da görev alacak imamlar arasında. Peki Bünyamin Topçuoğlu kimdir? Bünyamin Topçuoğlu nereli? Bünyamin Topçuoğlu biyografisi, detaylar haberimizde...

BÜNYAMİN TOPÇUOĞLU KİMDİR?

1980 yılında Erzurum'da doğdu. Hafızlık öğrenimini 11 ay gibi kısa bir sürede Erzurum'da tamamladı.

Erzurum İmam Hatip Lisesi'ni bitirdi, İlahiyât eğitimi aldı. İstanbul Abdurrahman Gürses Haseki Eğitim Merkezi'nde Kıraat bölümünden mezun oldu.

3 Türkiye birinciliği kazanan Topçuoğlu Rusya'nın başkenti Moskova'da düzenlenen ve 10. Uluslararası Kur'an-ı Kerim Yarışmasında, Güzel Okuma dalında dünya birinciliğine sahiptir.

İstanbul Fatih Camii İmam-Hatibi olarak görev yapmakta olan Topçuoğlu evli olup 3 çocuk babasıdır. Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın açıklamasının ardından Ayasofya Kebir Camii'nde görev yapmaya devam edecek.

1980 doğumlu olduğu bilinen Bünyamin Topçuoğlu yarın Ayasofya'nın ibadete açılışının yapılacağı Cuma namazında görev alacak imamlardan biri oldu. Erzurum doğumlu olan imam hafızlık eğitimini 11 ay gibi kısa bir sürede tamamlamış ve 10. Uluslararası Kur'an-ı Kerim Yarışmasında, Güzel Okuma dalında dünya birinciliğine sahiptir.

NERELİ?

Türkiye'nin Erzurum ilinde doğan Bünyamin Topçuoğlu'nun Erzurum'lu olduğu düşünülüyor.

DİYANET İŞLERİ BAŞKANI ERBAŞ, AYASOFYA'DA GÖREV YAPACAK KİŞİLERİ AÇIKLADI

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, bugün düzenlediği basın toplantısıyla 24 Temmuz'da Ayasofya'da kılınacak Cuma namazı öncesi camide görev alacak imam ve müezzinleri açıkladı. İşte Erbaş'ın açıklamaları:

"3 imam ve 5 müezzin arkadaşımızı inşallah Ayasofya Camisi'ne atıyoruz. Camimizi onlara emanet ediyoruz inşallah. Belki tarihte ilk defa olacak ve bu ilk Ayasofya Camisi'ne nasip olmuş olacak bir atama yapacağız ki esasında kadim tarihimize de uygun bir atama olacak. Vaktiyle Ayasofya Camisi'nin imamlığını o günün üniversitesi sayılacak Ayasofya Medresesi'nin büyük hocaları yapıyordu. Biz, bu tarihi geçmişimize de uyarak, bugün Ayasofya Camisi'ne bir profesör hocamızı imam olarak görevlendiriyoruz. Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi İslam Hukuku Anabilim Dalı Öğretim Üyesi, kurra hafız ve ilmiyle hakikaten talebelerine ve ilminden istifade eden pek çok insanımıza doyurucu bilgiler veren Prof. Dr. Mehmet Boynukalın. İstanbul Yeni Cami İmam Hatibi, 2015 yılı Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışması'nda dünya birincisi olan kurra hafız Ferruh Muştuer. Fatih Camisi İmam Hatibi ve 2009 yılında Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışması'nda dünya birincisi olan kurra hafız Bünyamin Topçuoğlu. Üç imam hatibimiz, inşallah Ayasofya Camisi'nde milletimize hizmet edecek."