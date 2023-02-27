Bura Nogueira kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Bura Nogueira Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Bura Nogueira adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Bura Nogueira Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Bura Nogueira 22 Aralık 1995 tarihinde Bissau şehrinde doğmuştur. 1,84 m boyundadır. Gine-Bissau uyrukludur.Gerçek adı da Jorge Braíma Candé Nogueira şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Bura Nogueira Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Aspire Football Group yapmaktadır. Bura Nogueira, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Mes Kerman futbol takımında oynamaktadır. Mes Kerman takımına 20 Eylül 2022 tarihinde katılmıştır. Bura Nogueira'nin Mes Kerman ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Bura Nogueira Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Bura Nogueira isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 175 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 300 Bin € kadar çıkmıştır.

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Bura Nogueira Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Bura Nogueira futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2015 yılında Benfica de Biss

1 Temmuz 2016 yılında SC Vilanovense

1 Temmuz 2017 yılında Oriental

3 Temmuz 2018 yılında Desportivo Aves

30 Haziran 2019 yılında Oriental

13 Temmuz 2019 yılında Farense

20 Eylül 2022 yılında Mes Kerman

Bura Nogueira Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Bura Nogueira şuan Mes Kerman takımında oynamakta ve 13 numaralı formayı giymektedir.

Bura Nogueira Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Gine-Bissau takımında 6 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 24 maçta 1 gol atmıştır.

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