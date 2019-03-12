"Burada, Orada ve Her Yerde" oyunu Bursa'da sahnelendi BURSA (AA) - Bursa Devlet Tiyatroları tarafından düzenlenen "Uluslararası Balkan Ülkeleri Tiyatro Festivali" kapsamında, "Burada, Orada ve Her Yerde" oyunu...

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