Burak Akkul kimdir? Sosyal medya hesabında bir video paylaşmış ve bir anda Türkiye'nin gündemine oturmuştu. Videoyu paylaşmasının ardından birçok kişi Akkul hakkında internette arama yapmaya başladı. Bununla birlikte Akkul'un Kovid-19 test sonucunu merak edenler de internette araştırma yapıyor. Peki Burak Akkul kimdir? Test sonucu çıktı mı? Burak Akkul'un test sonucu pozitif mi? Ayrıntılar haberimizde.

BURAK AKKUL KİMDİR?

Burak Akkul, 1972 yılında Kırklareli'nde dünyaya geldi.Liseyi tamamladıktan sonra Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi Gazetecilik Bölümünden mezun oldu. Uzun bir süre mizah yazarlığı yapan Burak Akkul şimdilerde eşi Seda Akkul ile Teve 2 ekranlarında Çok Gezenti isimli bir program yaparak dünyayı geziyor.

Akkul gün içerisinde yayınladığı videoda bir süredir Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde eşi ile birlikte karantinada olduklarını ancak henüz test sonucunu alamadıklarını iddia etmişti.

Korona testinin yapıldığını ancak sonucu öğrenemediklerini söyleyen Akkul, takipçilerinden destek bekledi.

Gezi programı hazırlama için dünyayı gezen Akkul, tüm dünyayı etkisi altına alan ve binlerce kişinin hayatına mal olan koronavirüs şüphesiyle 5 gün önce hastaneye kaldırıldı. Twitter hesabından hasta yatağından bir video yayınlanan Akkul, Sağlık Bakanlığı'ndan yardım istedi.

Akkul çektiği videoda "Çok Gezenti gibi bir işi yapmanın getirisi belki de... 5 gün oldu Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde korona şüphesiyle karantinadayım ve tedavi görüyorum. Bence korona pozitif öyle tedavi görüyorum. Ama şöyle bir şey var; maalesef 96 saat oldu, eşime de bana da bunun sonucunu söylemiyorlar. Sizden ricam bu videoyu mümkün olduğunca yaymanız... Bakanlıklara çok rica ediyorum bize bu sonucu söylemeleri lazım. Çok üzülüyoruz, çok acı çekiyoruz..." ifadelerini kullandı.

Ünlü sunucu Burak Akkul, yeni bir video daha paylaştı. Burak Akkul, test sonuçlarının pozitif çıktığını söyledi.

BURAK AKKUL'UN KOVİD-19 TEST SONUÇLAR POZİTİF ÇIKTI

Twitter hesabından koronavirüs testlerinin sonucu hakkında açıklamalarda bulunan Burak Akkul, şu ifadeleri kullandı:

"Bugünkü paylaşımımdaki amaç, kimseyi eleştirmek ya da üzmek kırmak değildi. Bit ihtiyacı gidermek ve sonucu öğrenmek istiyorduk. Sizlerin de yardımlarıyla ve paylaşımlarıyla, konu gerekli yerlere ulaştı ve bana sonuç geldi. Bana şu anda korona - pozitif tedavisi uyguluyorlar. Sizi ileriki gelişmelerden haberdar edeceğim."