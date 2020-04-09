Burak Akkul'dan sevindiren haber: Yoğun bakımdan çıktı

Koronavirüse yakalanan ve 20 gün boyunca yoğun bakımda tedavisi süren Çok Gezenti programının sunucusu Burak Akkul'un sağlık durumu hakkında sevindiren haber geldi. Akkul, yoğun bakımdan çıkarılarak servise alındı.

Güzel haberi sosyal medya hesabı Twitter'dan veren Akkul şu ifadeleri kullandı:

"20 gün yoğun bakımda uyutulmanın ardından servis odasındayım. Kartal Dr. Lütfi Kırdar Eğitim Araştırma Hastanesinde Dr Mehmet Altıntaş ve hastane ekibine bir süre daha emanetiz.

Seda Akkul ile ikinci Kovid- 19 negatif raporlarımızı aldık. Ben biraz daha güçlenince evimize döneceğiz."

20gün yoğun bakımda uytulmanın ardından servis odasındayım. Kartal Dr Lütfi Kırdar Eğitim Araştırma Hastenesinde Dr Mehmet Altıntaş ve hastane ekibine bir süre daha emanetiz. @sedaakkul ile 2. Covid19 negatif raporlarımızı aldık. Ben biraz daha güçlenince evimize döneceğiz. pic.twitter.com/A5QMhEo8hO — Burak Akkul (@burakakkul) April 9, 2020

Burak Akkul paylaştığı videoda, "Evet haber vermesi biraz zaman aldı. Çok zorlu bir süreçten geçtim.Sonuçta yendim seni korona. Çok yakında yeni haberlerle görüşmek üzere " dedi. Eşi Seda Akkul ise,"Yendik seni Kovid-19. Ülkece, dünyaca yeneceğiz. Herkese şifa diliyoruz." diye konuştu.

BURAK AKKUL KİMDİR?

Mizah Yazarı Burak Akkul Teve2 ekranlarında yayınlanan Çok Gezenti isimli program’da ülkeleri seyahat etmekte ve hangi otel daha iyi, ne nerede yenir gibi bir çok sorunun cevabını vermektedir.

Lise döneminde karikatürist Erdil Yaşaroğlu ile sıra arkadaşı olduğunu belirten Burak Akkul Komikaze’nin isim babasıdır. Ayrıca Çılgın Bediş’in bir kaç sezon yazarlığını, ayrıca Pilastip Show, Beyaz Show, Okan Bayülgen, Cem Özer, Metin Uca ve Mesut Yar’ın sundukları şov programlarının metin yazarlığını yapmıştır.

20 yılın üzerinde bu sektörde yer almaktadır. Eşi Seda Akkul Çok Gezenti programının hem kameramanlığını hemde seyahat ve hayat arkadaşlığını sürdürmektedir.

Bugüne kadar yazmış olduğu kitaplar, Hayat Sen Değilsin, Türkçe Aşk Laçkadır ve Hayattan Çok Çektim.

1972 doğumludur. Profesyonel yazarlık hayatına Güneş Gazetesi ile adım atmış, aslen Kırklareli’de dünyaya gelmiştir. Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi Gazetecilik Bölümünden mezun olmuştur.