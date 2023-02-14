Burak Alili kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Burak Alili Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Burak Alili adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Burak Alili Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Burak Alili 11 Şubat 2004 tarihinde Biel/Bienne şehrinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. Aslen İsviçre,Kuzey Makedonya uyrukludur.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Burak Alili Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini LF Sport Management yapmaktadır. Burak Alili, {oyuncu-ayak}

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Neuchâtel Xamax FCS futbol takımında oynamaktadır. Neuchâtel Xamax FCS takımına 1 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Burak Alili'nin Neuchâtel Xamax FCS ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Burak Alili Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Burak Alili isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 150 Bin € kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Burak Alili Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Burak Alili futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2020 yılında BEJUNE U18

1 Temmuz 2021 yılında Neuchâtel Xamax

Burak Alili Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Burak Alili şuan Neuchâtel Xamax FCS takımında oynamakta ve 34 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Burak Alili Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

FC Biel-Bienne, Neuchâtel Xamax FCS

İsviçre U19 takımında 23 numaralı formasıyla 31 Ağu 2022 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.

İsviçre U16 takımında 16 numaralı formasıyla 24 Eylül 2019 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 1 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.