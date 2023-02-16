Burak Altungok kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Burak Altungok Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Burak Altungok adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Burak Altungok Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Burak Altungok 20 Mart 1996 tarihinde Elazig şehrinde doğmuştur. 1,85 m boyundadır. Türkiye uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Burak Altungok Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Burak Altungok, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

23 Elazığ FK futbol takımında oynamaktadır. 23 Elazığ FK takımına 19 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Burak Altungok'nin 23 Elazığ FK ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Burak Altungok Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/burakaltungok/

Burak Altungok Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Burak Altungok isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri {guncel-piyasa-degeri}'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise {maksimum-deger} kadar çıkmıştır.

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Burak Altungok Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Burak Altungok futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

21 Eylül 2017 yılında Hankendispor

10 Ocak 2018 yılında Elazığ Yolspor

31 Ağu 2018 yılında Elaziz Belediye

2 Kasım 2021 yılında Diyarbakırspor

24 Ağu 2022 yılında Karabük İY

19 Ocak 2023 yılında 23 Elazığ FK

Burak Altungok Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Burak Altungok şuan 23 Elazığ FK takımında oynamakta ve 12 numaralı formayı giymektedir.

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