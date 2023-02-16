Burak Bekaroglu kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Burak Bekaroglu Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Burak Bekaroglu adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Burak Bekaroglu Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Burak Bekaroglu 16 Nisan 1997 tarihinde Sakarya şehrinde doğmuştur. 1,91 m boyundadır. Türkiye uyrukludur.Gerçek adı da Burak Bekaroğlu şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Burak Bekaroglu Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Gencmnj yapmaktadır. Burak Bekaroglu, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Hatayspor futbol takımında oynamaktadır. Hatayspor takımına 12 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Burak Bekaroglu'nin Hatayspor ile sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde bitmektedir.

Burak Bekaroglu Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Burak Bekaroglu isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 600 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 900 Bin € kadar çıkmıştır.

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Burak Bekaroglu Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Burak Bekaroglu futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

18 Eylül 2013 yılında Sakaryaspor

14 Ocak 2019 yılında Boluspor

16 Nisan 2021 yılında Kulüpsüz

1 Temmuz 2021 yılında Karagümrük

28 Kasım 2022 yılında Kulüpsüz

12 Ocak 2023 yılında Hatayspor

Burak Bekaroglu Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Burak Bekaroglu şuan Hatayspor takımında oynamakta ve 86 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Burak Bekaroglu Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Sakarya Tekspor (2008-2010), Sakaryaspor (2010-2013)

Türkiye U19 takımında 5 numaralı formasıyla 16 Eylül 2014 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 8 maçta 0 gol atmıştır.

Türkiye U18 takımında 4 numaralı formasıyla 15 Nisan 2015 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

Türkiye U17 takımında 4 numaralı formasıyla 25 Mart 2014 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 5 maçta 0 gol atmıştır.

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