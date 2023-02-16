Burak Bekaroglu kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Burak Bekaroglu Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Burak Bekaroglu kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Burak Bekaroglu ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

YAYINLAMA
Google News
Burak Bekaroglu kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Burak Bekaroglu Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Burak Bekaroglu adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Burak Bekaroglu Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Burak Bekaroglu 16 Nisan 1997 tarihinde Sakarya şehrinde doğmuştur. 1,91 m boyundadır. Türkiye uyrukludur.Gerçek adı da Burak Bekaroğlu şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Burak Bekaroglu Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Gencmnj yapmaktadır. Burak Bekaroglu, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Hatayspor futbol takımında oynamaktadır. Hatayspor takımına 12 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Burak Bekaroglu'nin Hatayspor ile sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde bitmektedir.

Burak Bekarogluboyu ve yaşı kaç

Burak Bekaroglu Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Burak Bekaroglu isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 600 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 900 Bin € kadar çıkmıştır.

Burak Bekaroglu Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Burak Bekaroglu futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

18 Eylül 2013 yılında Sakaryaspor

14 Ocak 2019 yılında Boluspor

16 Nisan 2021 yılında Kulüpsüz

1 Temmuz 2021 yılında Karagümrük

28 Kasım 2022 yılında Kulüpsüz

12 Ocak 2023 yılında Hatayspor

Burak Bekaroglu kimdir

Burak Bekaroglu Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Burak Bekaroglu şuan Hatayspor takımında oynamakta ve 86 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Sakarya Tekspor (2008-2010), Sakaryaspor (2010-2013)

Burak Bekaroglu Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Türkiye U19 takımında 5 numaralı formasıyla 16 Eylül 2014 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 8 maçta 0 gol atmıştır.

Türkiye U18 takımında 4 numaralı formasıyla 15 Nisan 2015 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

Türkiye U17 takımında 4 numaralı formasıyla 25 Mart 2014 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 5 maçta 0 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Burak Bekaroglu nereli

0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
Bugün hangi maçlar var, hangi kanalda, saat kaçta? 15 Şubat 2023 Çarşamba maç programı
Bugün hangi maçlar var, hangi kanalda, saat kaçta? 15 Şubat 2023 Çarşamba maç programı
Merih Demiral, futbolun birleştirici gücünü kullandı! Depremzedeler için dünyaca ünlü yıldızların formalarını sattı!
Merih Demiral, futbolun birleştirici gücünü kullandı! Depremzedeler için dünyaca ünlü yıldızların formalarını sattı!
Trabzonspor, Basel maçında depremzedeler için susacak! O dakikadan sonra hep bir ağızdan aynı şey söylenecek
Trabzonspor, Basel maçında depremzedeler için susacak! O dakikadan sonra hep bir ağızdan aynı şey söylenecek
Acun Ilıcalı duyurdu: Trabzonspor - Basel maçı, TV8'den yayınlanacak! Reklam gelirleri depremzedelere şifa olacak
Acun Ilıcalı duyurdu: Trabzonspor - Basel maçı, TV8'den yayınlanacak! Reklam gelirleri depremzedelere şifa olacak
Son Haberler
Luka Krajnc kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Luka Krajnc Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Luka Krajnc kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Luka Krajnc Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Justin Yadram Bogh kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Justin Yadram Bogh Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Justin Yadram Bogh kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Justin Yadram Bogh Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Danny Blum kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Danny Blum Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Danny Blum kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Danny Blum Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Enes Cinar kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Enes Cinar Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Enes Cinar kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Enes Cinar Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
TFF açıkladı! Ligden çekilme talebinde bulunan takımların akıbeti belli oldu! Ligler nasıl devam edecek?
TFF açıkladı! Ligden çekilme talebinde bulunan takımların akıbeti belli oldu! Ligler nasıl devam edecek?
Formasını isteyen taraftara montunu verdi! "Bu formayı sana veremeyiz, Türkiye'ye yardım edeceğiz"
Formasını isteyen taraftara montunu verdi! "Bu formayı sana veremeyiz, Türkiye'ye yardım edeceğiz"
Son dakika | TFF Başkanı Büyükekşi açıkladı: Maçların başlama tarihi belli oldu, Hatayspor ligden çekildi
Son dakika | TFF Başkanı Büyükekşi açıkladı: Maçların başlama tarihi belli oldu, Hatayspor ligden çekildi
Çok Okunanlar
Evra Gulal kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Evra Gulal Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Evra Gulal kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Evra Gulal Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Erik Krantz kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Erik Krantz Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Erik Krantz kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Erik Krantz Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Anes Cardaklija kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Anes Cardaklija Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Anes Cardaklija kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Anes Cardaklija Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Kursat Ozmen kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Kursat Ozmen Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Kursat Ozmen kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Kursat Ozmen Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Yeni Malatyaspor kalecisi Eyüp Türkaslan depremde enkaz altında kaldı
Yeni Malatyaspor kalecisi Eyüp Türkaslan depremde enkaz altında kaldı
TFF duyurdu! Maçlar, deprem nedeniyle ertelendi
TFF duyurdu! Maçlar, deprem nedeniyle ertelendi
Son dakika | Bakan Kasapoğlu duyurdu: Tüm ulusal spor organizasyonları durduruldu
Son dakika | Bakan Kasapoğlu duyurdu: Tüm ulusal spor organizasyonları durduruldu
Yorumlananlar
Gassal (Ölü Yıkayan) Maaşı Ne Kadar? 2023 İş İlanları ve Maaşları
Gassal (Ölü Yıkayan) Maaşı Ne Kadar? 2023 İş İlanları ve Maaşları
Çöpçü Maaşı Ne Kadar? 2023 İş İlanları ve Maaşları
Çöpçü Maaşı Ne Kadar? 2023 İş İlanları ve Maaşları
Haluk Levent'ten korkutan haber! Trafik kazası geçirdi!
Haluk Levent'ten korkutan haber! Trafik kazası geçirdi!
Güvenlik Korucusu Maaşı Ne Kadar? 2023 İş İlanları ve Maaşları
Güvenlik Korucusu Maaşı Ne Kadar? 2023 İş İlanları ve Maaşları