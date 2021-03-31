Show TV ekranlarında yayın hayatına başlayacak olan Kırmızı Kamyon adlı dizide rol alan başarılı oyuncu Burak Berkay Akgül kimdir? Nereli, kaç yaşında? soruları araştırılıyor. İşte ayrıntılar...

BURAK BERKAY AKGÜL KİMDİR? NERELİ, KAÇ YAŞINDA?

Burak Berkay Akgül, 24 yaşında olan ve 1997 yılında İstanbul dünyaya geldi. Reklam ve dizi, film oyuncusudur. Boyu: 180 cm olan Akgül, İstanbul Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Jeoloji Mühendisliği bölümünde eğitimini tamamlamıştır. Aynı zamanda Akademi 35,5 Sanat Evi Kamera Önü Oyunculuk Eğitimi almıştır.

Burak Berkay, önce Aytaç Sucuk ve Casper Bilgisayar reklam filmlerinde yer almıştır. 2020 senesinden itibaren ekranlara gelen Maria ile Mustafa dizisinde Rüzgâr karakterini canlandırmıştır. 2021 senesinde ise Show Tv'de yayınlanacak olan Kırmızı Kamyon dizisinde yer alacak.

ROL ALDIĞI DİZİ VE FİLMLER

*Maria ile Mustafa (Rüzgâr, TV Dizisi 2020-2021)

*Kırmızı Kamyon (TV Dizisi 2021)