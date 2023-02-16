Burak Buyukkaya kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Burak Buyukkaya Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Burak Buyukkaya adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Burak Buyukkaya Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Burak Buyukkaya 22 Eylül 1998 tarihinde Istanbul şehrinde doğmuştur. 1,85 m boyundadır. Türkiye uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Burak Buyukkaya Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini FairFoot yapmaktadır. Burak Buyukkaya, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Karaköprü Belediye Spor futbol takımında oynamaktadır. Karaköprü Belediye Spor takımına 31 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Burak Buyukkaya'nin Karaköprü Belediye Spor ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Burak Buyukkaya Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Burak Buyukkaya isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri {guncel-piyasa-degeri}'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise {maksimum-deger} kadar çıkmıştır.

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Burak Buyukkaya Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Burak Buyukkaya futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

20 Ağu 2019 yılında Isparta 32 Spor

17 Eylül 2020 yılında Çengelköy

31 Temmuz 2021 yılında Karaköprü Bld

Burak Buyukkaya Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Burak Buyukkaya şuan Karaköprü Belediye Spor takımında oynamakta ve 5 numaralı formayı giymektedir.

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