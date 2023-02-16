Burak Celik kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Burak Celik Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Burak Celik adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Burak Celik Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Burak Celik 4 Ağu 2000 tarihinde Kayseri şehrinde doğmuştur. 1,90 m boyundadır. Türkiye uyrukludur.Gerçek adı da Burak Cemal Çelik şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Burak Celik Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Burak Celik, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Kahramanmaraşspor futbol takımında oynamaktadır. Kahramanmaraşspor takımına 30 Ağu 2022 tarihinde katılmıştır. Burak Celik'nin Kahramanmaraşspor ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Burak Celik Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/burakcemalcelik/

Burak Celik Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Burak Celik isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri -'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

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Burak Celik Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Burak Celik futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2019 yılında Kulüpsüz

31 Ocak 2020 yılında BAK FK

31 Ağu 2021 yılında Iğdır FK

30 Ağu 2022 yılında Kahramanmaraş

Burak Celik Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Burak Celik şuan Kahramanmaraşspor takımında oynamakta ve 1 numaralı formayı giymektedir.

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