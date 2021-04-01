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  3. Burak Deniz'in ardından sevgilisi Didem Soydan da koronavirüse yakalandı!

Burak Deniz'in ardından sevgilisi Didem Soydan da koronavirüse yakalandı!

Maraşlı dizisinin yıldızı Burak Deniz'in ardından sevgilisi Didem Soydan da korona virüse yakalandı.

Burak Deniz'in ardından sevgilisi Didem Soydan da koronavirüse yakalandı!

Yakışıklı oyuncu Burak Deniz'in koronavirüse yakalanmasının ardından sevgilisi Didem Soydan da Covid-19 testi oldu. 

Test sonucu çıkan Soydan'ın da koronavirüse yakalandığı ortaya çıktı.

BİRLİKTE KARANTİNADALAR

Ünlü çiftin aynı anda koronavirüse yakalanmasının ardından birlikte karantinaya girdikleri öğrenildi

Covid-19 testi pozitif çıkan ünlü manken Didem Soydan'ın sağlık durumunun ağır olmadığı öğrenildi. İkilinin birlikte karantinada oldukları ve hastalığı hafif semptomlarla atlattıkları öğrenildi.

Burak Deniz'in ardından sevgilisi Didem Soydan da koronavirüse yakalandı!

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