Burak Gencal kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Burak Gencal Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Burak Gencal adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Burak Gencal Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Burak Gencal 9 Ağu 1994 tarihinde Leverkusen şehrinde doğmuştur. 1,72 m boyundadır. Almanya,Türkiye uyrukludur.Gerçek adı da Burak Osman Gençal şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Burak Gencal Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini KICK OFF Consulting GmbH yapmaktadır. Burak Gencal, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Bursa Yıldırım Spor futbol takımında oynamaktadır. Bursa Yıldırım Spor takımına 12 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Burak Gencal'nin Bursa Yıldırım Spor ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Burak Gencal Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Burak Gencal isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri -'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 125 Bin € kadar çıkmıştır.

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Burak Gencal Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Burak Gencal futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2013 yılında TuSpo Richrath

1 Ocak 2014 yılında TuRU Düsseldorf

1 Temmuz 2015 yılında FC Leverkusen

9 Ağu 2016 yılında G. Windeck

10 Temmuz 2017 yılında 1.FC Kaan-M.

22 Ağu 2019 yılında VfR Aalen

23 Ocak 2020 yılında Bonner SC

7 Ocak 2021 yılında Wuppertaler SV

8 Eylül 2021 yılında Turgutluspor

12 Ocak 2023 yılında Bursa Yıldırım

Burak Gencal Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Burak Gencal şuan Bursa Yıldırım Spor takımında oynamakta ve 8 numaralı formayı giymektedir.

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