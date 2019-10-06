Burak golü attı, birlik mesajı verildi

Beşiktaş'ın Aytemiz Alanyaspor ile oynadığı karşılaşmanın 52. dakikasında Burak Yılmaz'ın penaltıdan attığı gol sonrasında futbolcular ve teknik ekip bir araya gelerek birlik mesajı verdi.

Süper Lig'in 7. haftasında Beşiktaş, Aytemiz Alanyaspor'u konuk ederken siyah-beyazlılar 52. dakikada Burak Yılmaz'ın penaltıdan attığı golle 1-0 öne geçti. 49. dakikada Baiano'nun ceza sahası içinde N'Koudou'yu düşürmesi sonucu Hakem Arda Kardeşler penaltı noktasını gösterirken, Burak Yılmaz fileleri havalandırarak takımını öne geçiren isim oldu. Bu golün ardından tüm takımı yanına çağıran Kaptan Burak Yımaz, takım arkadaşlarıyla birlikte yedek kulübesine giderek bütün futbolcular ve teknik ekiple birlikte sevinerek Kartal'ın içinde bulunduğu zor günlerde birlik beraberlik mesajı verdiler.

Kaynak: İHA