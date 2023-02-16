Burak İnce kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Burak İnce Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Burak İnce kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Burak İnce ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Burak İnce kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Burak İnce Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Burak İnce adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Burak İnce Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Burak İnce 20 Ocak 2004 tarihinde Manisa şehrinde doğmuştur. 1,81 m boyundadır. Türkiye uyrukludur.Gerçek adı da Burak İnce şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Burak İnce Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini GROW yapmaktadır. Burak İnce, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Arminia Bielefeld futbol takımında oynamaktadır. Arminia Bielefeld takımına 20 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Burak İnce'nin Arminia Bielefeld ile sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde bitmektedir.

Burak İnce Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/burakincee17/

Burak İnceboyu ve yaşı kaç

Burak İnce Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Burak İnce isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 650 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 2.50 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Burak İnce Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Burak İnce futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

21 Ağu 2015 yılında Altınordu Alt

1 Temmuz 2019 yılında Altınordu

20 Ocak 2022 yılında Bielefeld

Burak İnce kimdir

Burak İnce Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Burak İnce şuan Arminia Bielefeld takımında oynamakta ve 17 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Manisaspor (2014-2015), Altinordu FK (2015-2019)

Burak İnce Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Türkiye U21 takımında 14 numaralı formasıyla 30 Mart 2021 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

Türkiye U19 takımında 10 numaralı formasıyla 12 Ekim 2020 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 6 maçta 3 gol atmıştır.

Türkiye U16 takımında 10 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 8 maçta 4 gol atmıştır.

Türkiye U14 takımında 10 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 4 maçta 1 gol atmıştır.

Türkiye U15 takımında 8 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 13 maçta 5 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Burak İnce nereli

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