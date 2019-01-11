Yeni çocuğu olan veya bebek bekleyenler için en iyi isim alternatiflerinden birisi de Burak ismidir. Erkek çocuklarında sıkça tercih edilen Burak isminin anlamı vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Peki Burak isminin anlamı nedir? Burak ismi Kuran'da geçiyor mu? Burak isminin anlam falı nedir?

BURAK İSMİNN ANLAMI NEDİR?

1 - Berk-Yıldırımdan Türetilmiştir. - Hz. Muhammedin Miracdaki Bineği. Kuranda Böyle Bir İsim Geçmemekle Beraber, İslam Kaynaklarında Böyle Bir Binitin Olduğuna Dair Rivayetler Vardır. Burak Reis: (Öl. 1499). Osmanlı Denizcilerinden.

2 - Dişi Geyik

3 - Başkaları Seni Toplasın, Derleme İşine Konu Ol, Toparlasınlar, Toplan

4 - Hz. Muhammed’İn Miraç’Taki Bineği.

BURAK İSMİ CAİZ MİDİR?

Burak ismini çocuğuma koyabilir miyim, anlamı uygun mu diye düşünüyorsanız, aşağıda araştırmalarımızın sonucunu görebilirsiniz. Dinen caiz olup olmadığına ve konulabilir olup olmadığına dikkat etmeniz ne güzel.

✔ Burak ismi caiz olmayan isimler listesinde yok. Yani bu ismi çocuğunuza koyabilirsiniz. Fakat isim koyarken Burak isminin anlamına dikkat edin!

BURAK İSMİNİN İSTATİSTİKLERİ

Burak isminin kökeni: Arapça

Burak isminin cinsiyeti: Erkek

Burak isminin renk sembolü: Mavi

Burak isimli kişi sayısı: 266000

Burak isminin kullanım oranı: 40

Burak isminin harf sayısı: 5

Burak ismi Kuran’da geçiyor mu: Hayır

BURAK İSMİNİN HARF ANALİZİ

Kişiye Burak ismiyle hitap ettiğimiz zaman harflerin titreşimleri hem toplumda hem de hitap ettiğimiz kişide kişiliğine ait anlamalar yüklemektedir.

B : Önsezileri kuvvetli anlamı yükler.

U : Bereketi ve bolluğu çağrıştırır, bir taneden fazla olmaması kaydıyla olur.

R : Tereddütlü birini çağrıştırır, olmasa da olur.

A : Atılgan-enerjik anlamı uyandırır,ikiden fazla bu harften olmamalıdır.

K : Başarılı, unvan sahibi çağrışımda bulundurtur,en az bir tane bulundurması çok iyidir.

BURAK İSMİNİN ANLAM FALI

Burak isminin falına baktık ve sonuçları sizin için derledik!

Karakterinizin en belirgin özelliği duygusallık. Hayatınıza duygularınızla yön veriyorsunuz. Önemli kararlar alırken bile mantığınızla değil, duygularınızla hareket ediyorsunuz. Bu nedenle de kimi zaman üzülüyorsunuz. Ancak sezgileriniz güçlü olduğu için çoğunlukla doğru kararlar alıyorsunuz. Hayatınızın temelinin "sevgi" olduğuna inanıyorsunuz. Felsefeniz "sevmek ve sevilmek". "Kimseden nefret etmemek" başlıca kuralınız. Sevginizi olabildiğince çok insana vermek istiyorsunuz. İnsanlar da sizi seviyor. Duygusallığınız iş yaşamınızı da oldukça etkiliyor. Sevmediğiniz ve insanlığa yararlı olamadığınızı düşündüğünüz işlerde çalışmak istemiyorsunuz. Karşı cinste aradığınız özellikler ise "sonsuz aşk ve sadakat"

BURAK İSİMLİ ÜNLÜLER

Burak isimli ünlüleri, içinde geçen veya Burak isminin anlamına benzeyen terimleri araştırdık. Bu ilginç bilgilere aşağıdan ulaşabilirsiniz.

Burak: Burak (Arapça: براق‎), İslam inancına göre, Muhammed’in Miraç’ta kullandığı binektir. Burak, Arapça yıldırım, şimşek, parıldamak, ışıldamak anlamlarına gelen Berk kelimesinden türetilmiştir.

Burak Yılmaz: Burak Yılmaz (d. 15 Temmuz 1985, Antalya) Santrafor mevkinde forma giyen Türk millî futbolcu. Bir dönem Beşiktaş`ta kalecilik yapan Fikret Yılmaz’ın oğludur ve Antalyaspor’un altyapısında futbola başlamıştır. 2006-07 sezonunda Beşiktaş’ta 2008’de Manisaspor’da 2009’da Fenerbahçe ve Eskişehirspor’da forma giyen Yılmaz, 2010 yılında Trabzonspor’a transfer olmuş ve 2011-12 sezonunda 33 golle gol kralı olmuştur. 2012 yılında Galatasaray’a transfer olan golcü futbolcu halen Süper Lig ekiplerinden Galatasaray’da oynamaktadır. Burak Yılmaz 2012-13 sezonu Şampiyonlar ligi grup aşamasında 6 gol atarak grup aşamasında en çok gol atan Türk futbolcu olmuştur ve UEFA tarafından grup aşamasının en başarılı oyuncusu seçilmiştir. Burak aynı zamanda, Sergen Yalçın’dan sonra Türkiye’de dört büyüklerde forma giyen ikinci futbolcudur.

Burak Kut: Burak Kut, (27 Ağustos 1973 – İstanbul) Türk Pop müzik sanatçısı.

Burak Sergen: Burak Reis Sergen, (d. 9 Şubat 1961, Ankara) Türk tiyatro ve sinema oyuncusu. Sanatçı Semih Sergen’in oğlu ve Toprak Sergen’in ağabeyidir.

Burak Akdiş: Burak Akdiş (d. 12 Haziran 1977, İstanbul), Türk futbolcu. 1. Lig’in yeni ekiplerinden Kartalspor’da forma giymektedir.

Burak Özsaraç: İhsan Burak Özsaraç (d. 7 Haziran 1979, Karabük), Türk futbolcu. TFF 1. Lig ekiplerinden Denizlispor’da oynamaktadır.

Burak Çalık: Burak Çalık (d. 5 Şubat 1989, Erzincan) Türk genç millî futbolcu. 1. Lig ekiplerinden Balıkesirspor’da oynamaktadır.

Burak Güven: Burak Güven (d. 19 Ekim 1975, İstanbul) Mor ve Ötesi grubu üyesi, bas gitarist, şarkı yazarı, geri vokal/vokal.

Burak Hakkı: Burak Hakkı (d. 23 Mayıs 1972, İstanbul), Türk oyuncu, model.