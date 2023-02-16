Burak Kara kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Burak Kara Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Burak Kara adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Burak Kara Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Burak Kara 10 Ocak 1990 tarihinde Istanbul şehrinde doğmuştur. Türkiye uyrukludur.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Burak Kara Orta saha - Orta saha sağ mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Burak Kara, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Osmaniyespor FK futbol takımında oynamaktadır. Osmaniyespor FK takımına 6 Ağu 2021 tarihinde katılmıştır. Burak Kara'nin Osmaniyespor FK ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Burak Kara Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Burak Kara isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri -'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Burak Kara Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Burak Kara futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

10 Mayıs 2009 yılında Adana Demirspor

26 Ağu 2009 yılında Etimesgut Şeker

31 Ağu 2012 yılında Maltepespor

1 Şubat 2013 yılında Çamlıdere Şeker

22 Temmuz 2013 yılında Bugsaş Spor

13 Ocak 2016 yılında Ankara Demir

29 Ağu 2016 yılında Bugsaş Spor

11 Ağu 2017 yılında Tokatspor

31 Ağu 2018 yılında Ankara Demir

21 Ağu 2019 yılında Osmaniyespor FK

5 Ekim 2020 yılında Tepecik Spor

19 Mart 2021 yılında Kulüpsüz

6 Ağu 2021 yılında Osmaniyespor FK

Burak Kara Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Burak Kara şuan Osmaniyespor FK takımında oynamakta ve 88 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Selcuklu Belediyespor

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.