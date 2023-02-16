Burak Karapinar kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Burak Karapinar Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Burak Karapinar adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Burak Karapinar Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Burak Karapinar 9 Haziran 1999 tarihinde Izmir şehrinde doğmuştur. 1,84 m boyundadır. Türkiye uyrukludur.Gerçek adı da Burak Karapınar şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Burak Karapinar Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Burak Karapinar, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Karşıyaka futbol takımında oynamaktadır. Karşıyaka takımına 6 Nisan 2018 tarihinde katılmıştır. Burak Karapinar'nin Karşıyaka ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Burak Karapinar Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Burak Karapinar isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri -'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

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Burak Karapinar Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Burak Karapinar futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

6 Nisan 2018 yılında Karşıyaka

6 Ocak 2020 yılında 68 Aksaray Bld

3 Ağu 2020 yılında Karşıyaka

Burak Karapinar Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Burak Karapinar şuan Karşıyaka takımında oynamakta ve 33 numaralı formayı giymektedir.

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