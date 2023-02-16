Burak Kocer kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Burak Kocer Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Burak Kocer adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Burak Kocer Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Burak Kocer 20 Ekim 1992 tarihinde Ankara şehrinde doğmuştur. 1,86 m boyundadır. Türkiye uyrukludur.Gerçek adı da Burak Koçer şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Burak Kocer Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Burak Kocer, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Kahramanmaraşspor futbol takımında oynamaktadır. Kahramanmaraşspor takımına 13 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Burak Kocer'nin Kahramanmaraşspor ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Burak Kocer Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/burakcr/

Burak Kocer Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Burak Kocer isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri -'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

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Burak Kocer Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Burak Kocer futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

29 Ağu 2014 yılında Oğuzhanspor

16 Ocak 2015 yılında Kemer Tekirova

8 Ağu 2017 yılında Tarsus İY

15 Ocak 2018 yılında Yomra Spor

19 Nisan 2018 yılında Kulüpsüz

20 Ağu 2018 yılında Cizre Spor

27 Ağu 2019 yılında Düzcespor

15 Ocak 2020 yılında Payasspor

11 Ağu 2020 yılında Karaman Bld

1 Şubat 2021 yılında Cizre Spor

1 Ağu 2021 yılında Nevşehir Bld

28 Ocak 2022 yılında Niğde Anadolu

26 Ağu 2022 yılında Sapanca Gençlik

13 Ocak 2023 yılında Kahramanmaraş

Burak Kocer Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Burak Kocer şuan Kahramanmaraşspor takımında oynamakta ve 26 numaralı formayı giymektedir.

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