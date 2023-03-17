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Prof. Dr. Burak Küntay kimdir, nerelidir, kaç yaşındadır, ne mezunudur, kariyeri ve mesleği nedir? Burak Küntay'ın biyografisi
Prof. Dr. Burak Küntay, çıkmış olduğu ve katılmış olduğu Televizyon programlarında yaptığı yorum ve analizleriyle izleyici ve dinleyicilerin dikkatini çekerek Burak Küntay kimdir, nerelidir, kaç yaşındadır, ne mezunudur, kariyeri ve mesleği nedir? diye araştırmaya başladılar. İşte Prof. Dr. Burak Küntay'ın biyografisi
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