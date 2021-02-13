Burak Kut'un eşi kim? Cansen Yeni kimdir, kaç yaşında? başlığı internette çokça aratılanlar arasına girdi. Biz de bu konuyla ilgili detaylara haberimizde yer verdik.

BURAK KUT'UN EŞİ KİM? CANSEN YENİ KİMDİR, KAÇ YAŞINDA?

Burak Kut'un 33 yaşındaki eşi Cansen Yeni Kut Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesinden mezun olduktan sonra, Başkent Üniversitesi Kardiyoloji Departmanında ve Türk Kalp Vakfı’nda çalıştı. “Amerikan Academy of Antiaging de Skin Rejuvenation” eğitimi aldıktan sonra Türkiye’de çalışmalarına bu yönde devam etti. Yeditepe Üniversitesi Genetik ve Kök Hücre Departmanı’nda genetik kök hücre üzerine doktorasını tamamladı.

Hâlen Doğuş Üniversitesi Psikoloji Bölümü doktora programına devam etmektedir. Evli ve bir çocuk annesidir. Tıp fakültesi mezunu, Amerika’da anti-aging eğitimi ile tıp fakültesi bilgilerini sentezleyen bir araştırmacı. Kök hücre üzerine doktora sahibi, Onkim Kök Hücre Teknolojileri Danışmanı, psikoloji alanındaki eğitimine ve kök hücrenin tıbbın her alanında uygulanması alanındaki çalışmalarına devam ediyor.

BURAK KUT KİMDİR? NERELİ, KAÇ YAŞINDA?

Burak Kut, 27 Ağustos 1973 tarihinde İstanbul'da dünyaya geldi. Müziğe Çapa Ortaokulu'na gittiği yıllarda okul orkestrasıyla birlikte yaptığı çalışmalarla başladı. Daha sonra Şehremini Lisesi'ne devam eden sanatçı, müzik derslerinin olmaması sebebiyle, ikinci senesinde olmasına rağmen oradan ayrılarak İstanbul Anadolu Güzel Sanatlar Lisesi'ne başvurdu ve sınavlardan birincilikle geçerek okula girmeye hak kazandı. Sanatçı burada flüt ve piyano eğitimi aldı. Okul korosunun solistliğini üstlendiği lise yıllarında gerek kendi okulu, gerekse Kabataş Erkek Lisesi adına katıldığı yarışmalarda 3 yıl üst üste birinci oldu.

Mezuniyeti sonrasında Hakan Peker'in sahibi olduğu Peker Müzik'le anlaşarak ilk albümünü, "Benimle Oynama / Çılgınım" adıyla çıkardı. Hem müziği, hem de kişiliğiyle bir anda dikkatleri çeken ve Türkiye'nin "Bebetosu" lakabı yakıştırılan sanatçı, milyon barajına yakın bir tiraj elde eden bu albümün çıkışını takip eden iki sene içerisinde 300'e yakın konser verdi. Pek çok başarıyı beraberinde getiren bu albümle birlikte, o yıllarda Türkiye'de verilen hemen hemen bütün müzik ödüllerinin sahibi oldu. Ayrıca Avrupa "MTV Local Hero" ödülünü de kazandı.

İkinci albümü "Nereden Geldim, Nerelere Gideceğim" ile kendini daha da geliştirdi ve söz ve beste yazmaya ağırlık verdi. "Yaşandı Bitti" isimli parçasına New York' da çekilen klip büyük ses getirdi. Bu arada albüm çalışmalarının dışında da müzik etkinliklerini sürdüren sanatçı; Sarah Brightman'la düet yaptı.

"Notre Dame'ın Kamburu" isimli filmin hem müziğini seslendirdi, hem de seslendirmesini gerçekleştirdi. Aynı projeyi Yunanistan'da yapan ünlü Yunanlı şarkıcı Sakis Rouvas ile düet yaptı ve Kıbrıs -Yeşil Hatta birlikte verdikleri konser ile Abdi İpekçi Barış Ödülü'ne layık görüldü. Bu yoğun etkinliklerden sonra tüm söz ve besteleri kendisine ait olan 3. albümü "Küçük Prens" i kendi şirketinden çıkaran Burak Kut, bundan sonraki müzik yaşamına yeni anlaşma imzaladığı Unıversal Müzik'te devam etme kararı aldı.

2000 Eylül ayında yine tüm söz ve bestelerinin kendine ait olduğu şarkılardan oluşan "Burak Kut" isimli 4. albümünü ise Universal Müzik'ten çıkardı.

2007 yılında "Komple" adlı albümünü Doğan Müzik Company'den çıkardı.

2009 yılında “İlaç” adlı Rock müzik ağırlıklı albümünü yaptı.

2013 yılında “Sevginin Her Hali” adını verdiği Maxi Single albümünü çıkardı.