Burak Ozbakir kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Burak Ozbakir Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Burak Ozbakir adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Burak Ozbakir Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Burak Ozbakir 6 Ağu 1993 tarihinde Trabzon şehrinde doğmuştur. Türkiye uyrukludur.Gerçek adı da Burak Özbakır şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Burak Ozbakir Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Burak Ozbakir, {oyuncu-ayak}

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Ayvalıkgücü Belediyespor futbol takımında oynamaktadır. Ayvalıkgücü Belediyespor takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Burak Ozbakir'nin Ayvalıkgücü Belediyespor ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Burak Ozbakir Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/burakozbakir61/

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http://www.facebook.com/profile.php?id=100039054771526&

Burak Ozbakir Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Burak Ozbakir isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri {guncel-piyasa-degeri}'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise {maksimum-deger} kadar çıkmıştır.

Burak Ozbakir Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Burak Ozbakir futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

16 Eylül 2013 yılında Yomra Spor

11 Eylül 2014 yılında Kocaelispor

6 Temmuz 2018 yılında Nazilli Bld

8 Ocak 2020 yılında Fethiyespor

14 Eylül 2020 yılında Karakoçan FK

2 Ağu 2021 yılında Bergama Bld

1 Temmuz 2022 yılında Ayvalıkgücü Bld

Burak Ozbakir Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Burak Ozbakir şuan Ayvalıkgücü Belediyespor takımında oynamakta ve 61 numaralı formayı giymektedir.

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