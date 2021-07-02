Burak Özçivit, Kartal Tibet'e duygu dolu bir paylaşımla veda etti! Özçivit'in yıllar önceki hali görenleri şaşırttı!

Türk sinemasına oyunculuğu, yazarlığı ve yönetmenliği ile unutulmaz değerler katan Kartal Tibet'in ölüm haberinin duyulmasının ardından sanat dünyası yasa boğuldu. Birbirinden önemli isimler usta oyuncuya duygu dolu sözlerle veda etti.

Ünlü oyuncu Burak Özçivit, Instagram hesabından Kartal Tibet ile olan fotoğraflarını yayınlayarak, "Zoraki Koca ilk işim değil ama ilk göz ağrımdı. Tam 14 sene oluyor… Senden o kadar çok şey öğrendim ki, seninle aynı sette olmak her şeyiyle müthişti. Verdiğin bütün emekler için çok teşekkür ederim. Duyunca çok üzüldüm. Allah senden razı olsun, mekanın cennet olsun. Bende yerin çok ayrı Kartal Baba" notunu ekledi.

14 sene önceki fotoğrafları paylaşan Özçivit'in bu paylaşımının ardından oyuncudaki değişim takipçilerin dikkatini çekti.

Kartal Tibet'e veda paylaşımı yapan diğer ünlü isimler:

Zafer Algöz:

"Kartal Tibet’i kaybettik...Türk Sineması'na oyuncu ve yönetmen olarak yıllarca emek verdi. Aynı zamanda Ankara Devlet Konservatuvarı tiyatro oyunculuk bölümü mezunu olarak akademik kariyere sahipti... Büyük Beşiktaşlı Adı gibi Baba Kartaldı. Ruhu şad olsun. Başımız sağ olsun."

"Canım abim, biricik yönetmenim mekanın cennet olsun"

Gülşen Bubikoğlu:

"Türk sinemasına çok büyük emek vermiş star oyuncularından , aynı zamanda senarist, önemli bir yönetmen KARTAL TİBET i kaybetmişiz. Çok üzgünüm. Yönetmenliğini kendisinin yaptığı çok başarılı ve en popüler filmlerimden GIRGIRİYE de birlikte çalışmıştık. Çok değerli bir insandı. Huzurla uyusun. Yakınlarına ve sevenlerine başsağlığı diliyorum."

Eray Demirkol:

"İlk yönetmenim bana nasıl duracağımı, nasıl bakacağımı öğreten adam #KartalTibet Allah rahmet etsin…"

Hilal Özdemir:

"Bir yıldız daha kaydı.."

Orhan Aydın:

"Işık Söndü... Sahnelerden setlere alkışlarla dolu bir ömür. Toprağınız çiçekler koksun."

Simge Fıstıkoğlu:

"Türk Sineması'nın usta oyuncularından, yönetmen ve senarist #KartalTibet vefat etmiş. Sevenlerine ve ailesine sabır dilerim. Mekanı cennet olsun"