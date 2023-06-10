Burak Özçivit'in annesi güzelliğiyle büyüledi, Bakan bir daha baktı!
Kuruluş Osman dizisinde Osman bey karakterini canlandıran yakışıklı oyuncu Burak Özçivit, bu kez annesi ile olan fotoğrafı gündem oldu. Annesi ile fotoğrafını paylaşan yakışıklı oyuncunun annesiyle olan fotoğrafına bakan bir daha baktı.
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