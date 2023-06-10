Burak Özçivit'in annesi güzelliğiyle büyüledi, Bakan bir daha baktı!

Özçivit bu rol sayesinde popülaritesini gittikçe artırırken, şu sıralar annesi Ceyhan Özçivit ile gündeme gelmeye başladı.

Eşi Fahriye Evcen ve kardeşinin güzelliği herkes tarafından bilinse de, oyuncunun annesi onları gölgede bıraktı.

Burak Özçivit'in annesi Ceyhan Özçivit, büyüleyici güzelliğiyle dikkat çekti ve anne-oğul arasındaki benzerlik bir kez daha ortaya çıktı.

Burak Özçivit, annesine büyük bir sevgi beslemekte ve zaman zaman sosyal medyada fotoğraflarını paylaşmayı ihmal etmemektedir.