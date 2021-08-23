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Burak Özçivit'ten Fahriye Evcen'e 15 milyonluk jest! Eşinin üzülmesine gönlü razı olmadı!

Geçtiğimiz haftalarda Bodrum'daki evlerinden İstanbul'a dönmelerinin ardından Gümüşlük'te orman yangını çıktığını öğrenen Burak Özçivit ve Fahriye Evcen çifti büyük üzüntü yaşamıştı. Eşinin üzülmesine gönlü razı olmayan Özçivit Evcen'e jest yaptı.

Burak Özçivit'ten Fahriye Evcen'e 15 milyonluk jest! Eşinin üzülmesine gönlü razı olmadı!

Burak Özçivit, Fahriye Evcen ve oğulları Karan'la birlikte Bodrum'daki evlerinden İstanbul'a döndükten sonra Gümüşlük'te orman yangını çıktığını öğrenmişlerdi. Orda olmamalarına rağmen, Fahriye Evcen psikolojik olarak çok etkilendiğini açıklamıştı. Sabah'tan Bülent Cankurt'un haberine göre, bu olayın ardından güzel oyuncu Fahriye Evcen'in Bodrum'daki evlerine gitmeye gönlü elvermedi.

Burak Özçivit'ten Fahriye Evcen'e 15 milyonluk jest! Eşinin üzülmesine gönlü razı olmadı!

Eşinin üzülmesine dayanamayan Burak Özçivit ise, yeni bir villa satın alarak eşine jest yaptı. Bodrum Gündoğan'daki Armada Praxis adlı siteden ev alan Özçivit, villaya tam 15 milyon lira ödediği öğrenildi. Seneye tatillerini yeni evlerinde yapacakları konuşulan çiftin Gümüşlük'te bulunan evlerini de satmadıkları öğrenildi.

Burak Özçivit'ten Fahriye Evcen'e 15 milyonluk jest! Eşinin üzülmesine gönlü razı olmadı!

Fahriye Evcen-Burak Özçivit çifti, Bodrum-Gümüşlük’te evlerinin yakınında meydana gelen yangın ile ilgili  “Tatil ilk başta iyiydi. Sonrasında yaşanan olaylar herkesi olduğu gibi bizi de fazlasıyla üzdü. Çok korktuk. Orada da zaten çok tadımız yoktu. Proje hazırlıklarımız için dönmüştük devamında belki bir daha gidecektik ama bu olaylardan sonra insanın canı gitmek istemiyor…” açıklamasında bulunmuştu.

Burak Özçivit'ten Fahriye Evcen'e 15 milyonluk jest! Eşinin üzülmesine gönlü razı olmadı!

Evcen, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla yaklaşan yangını gösterirken "Bu felaketi yaşayan herkese güç ve metanet diliyorum" notunu düşmüştü.

Yeni sezonda ekranlara dönecek olan Evcen, "Çok az kaldı sete çıkmaya, hazırlıklar başladı" sözleriyle heyecanını dile getirdi.

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