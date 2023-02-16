Burak Ozsoy kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Burak Ozsoy Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Burak Ozsoy adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Burak Ozsoy Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Burak Ozsoy 30 Temmuz 1994 tarihinde Istanbul şehrinde doğmuştur. Türkiye uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Burak Ozsoy Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Burak Ozsoy, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Kahramanmaraşspor futbol takımında oynamaktadır. Kahramanmaraşspor takımına 13 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Burak Ozsoy'nin Kahramanmaraşspor ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Burak Ozsoy Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/ozsoy_burak/

Burak Ozsoy Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Burak Ozsoy isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri -'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 125 Bin € kadar çıkmıştır.

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Burak Ozsoy Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Burak Ozsoy futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

15 Ekim 2009 yılında Kasımpaşa Alt

11 Ekim 2011 yılında Orduspor U21

6 Ocak 2015 yılında Orduspor

27 Eylül 2017 yılında Ceyhan Spor

10 Ocak 2018 yılında Çubukspor

1 Ağu 2018 yılında Nevşehir Bld

28 Ağu 2019 yılında 52 Orduspor FK

9 Eylül 2020 yılında Batman Petrol

2 Eylül 2021 yılında Karaman FK

12 Ocak 2022 yılında Ağrı 1970 Spor

23 Temmuz 2022 yılında Büyük Anadolu

13 Ocak 2023 yılında Kahramanmaraş

Burak Ozsoy Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Burak Ozsoy şuan Kahramanmaraşspor takımında oynamakta ve 52 numaralı formayı giymektedir.

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