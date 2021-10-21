TFF 1. Lig'de eşiyle birlikte maç yönetmesinin ardından sosyal medyada ve futbol camiasında sıkça konuşulan isimler arasında yer alan Burak Pakkan'ın biyografisi merak edilenler arasında. Yıllardır birçok maçı yöneten Burak Pakkan kimdir, nereli, kaç yaşında? Burak Pakkan hangi takımlı, eşi kim? Sorularına cevap aranıyor. Sizler için bu cevapları haberimizde derledik. İşte o cevaplar...

BURAK PAKKAN KİMDİR, NERELİ, KAÇ YAŞINDA?

6 Ocak 1989 yılında Ankara’da dünyaya gelen Burak Pakkan, Liseyi Çankaya Anadolu Lisesi’nde Almanca yabancı lisan yüklü okudu, sonrasında ise Gazi Üniversitesi İktisadi ve idari Bilimler Fakültesi Ekonometri bölümünden 2012 yılında mezun oldu. Babasının eski futbolcu ve antrenör olmasından dolayı futbolla içli dışlı büyüyen Pakkan, futbolcu oldu. Önce MKE Ankaragücü altyapısında 2 dönem boyunca stoper olarak görev alan Pakkan, devamında ise amatör küme ekibi olan Kavaklıdere Spor Kulübü’ne geçti. 2007 yılında Üniversiteye hazırlandığı dönemde antrenmanlarla dersleri bir arada yürütemediği için futbolu bıraktı.

Futboldan uzun süre ayrı kalamayan Pakkan, 2008 yılında hakemlik yapmaya başladı. 2011 yılında Ankara’da oynanan çocuk oyunları kapsamında 3. Lük maçında Macaristan- Romanya u-13 ulusal kadro maçını yönetti. 2012 yılında Bölgesel yardımcı olarak terfi etti. 2013 yılından itibaren 3,5 dönem Bölgesel Hakem olarak misyon yaptıktan sonra ile 2016 Aralık ayında C Klasman hakemliğine terfi etti. 2017 yılında MHK’nin düzenlediği Yetenekli Genç Hakem Kampı’na katıldı ve burada çok hoş bir tecrübe elde etti. Pakkan'ın B Klasman Hakemi olarak şu anda ikinci dönemi.

BURAK PAKKAN HANGİ TAKIMLI, EŞİ KİM?

Burak Pakkan'ın hangi takımı desteklediği futbolseverler tarafından merak edilse de tam olarak bilinmemektedir. Sosyal medyada ise Pakkan'ın Fenerbahçeli olduğu yönünde bazı iddialar dolaşmaktadır.

Eşi de kendisi gibi hakem olan Burak Pakkan, Gamze Durmuş Pakkan ile 2021 Haziran ayında dünya evine girmişti. Ankaragücü ve Gençlerbirliği’nin karşı karşıya geldiği Ankara derbisine çift olarak atanan Burak Pakkan - Gamze Pakkan ikilisi, belki de dünya tarihinde eşi benzeri olmayan bir yönetimde bulunarak adını tarihe yazdırmış oldu.