Kanal D'nin sevilen dizisi Sadakatsiz'de oynayan Burak Sergen ile ilgili açıklama yapıldı. Burak Sergen'in rahatsızlandığı belirtildi. Peki Burak Sergen kimdir? Nereli ve kaç yaşında? | Burak Sergen hastalığı ne? | Sağlık durumu nasıl? İşte ayrıntılar...

BURAK SERGEN KİMDİR? NERELİ VE KAÇ YAŞINDA?

Burak Sergen, (ya da tam adıyla Burak Reis Sergen) 9 Şubat 1961'de Ankara’da dünyaya geldi. Babası tiyatro sanatçısı Semih Sergen, annesi opera sanatçısı Serap Sezer, kardeşi ise sanatçı Toprak Sergen'dir. Toprak Sergen ile anneleri farklıdır. 1984 yılında Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet Konservatuarı'ndan mezun olduktan sonra staj görevini Bursa Devlet Tiyatrosu'nda yaptı.1985 yılında mezun olunca Ankara Devlet Tiyatrosu'nda göreve başladı.

Devleılık görevinin yanı sıra Ankara Devlet Tiyatrosu Müdür Yardımcılığı ve Müdürlüğünü yaptı. Konya Selçuk Üniversitesi ve Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet Konservatuarı'nda öğretim görevlisi olarak çalıştı.

Polis radyosunun kurulduğu dönemlerde ve daha sonra Radio Contact'ta kendi programını hazırlayıp sunmuştur.

Televizyon ve sinema filmlerinde oynadı. İstanbul Devlet Tiyatrosu'nda göreve devam etmektedir. Tiyatro kare, Tiyatro Baykuş gibi özel tiyatrolarda da, yönetmen ve oyuncu olarak görevler aldı.

Oyuncu ve şarkıcı Pamela Spence ile 1992 yılında kısa süren bir evlilik yapmış. Burak Sergen, 1999 yılında kendisi gibi oyuncu olan Işıl Sergen'le evlenmiştir. Cansın (d.2009) adında bir erkek çocukları var. 2018 yılının Nisan ayında boşandılar.

Ekim 2015 ayında Star TV'de gösterilmeye başlayan, yönetmenliğini Hilal Saral'ın yaptığı başrollerinde Burak Özçivit ve Neslihan Atagül'ün oynadığı "Kara Sevda" adlı dizide Zerrin Tekindor, Melisa Aslı Pamuk, Kaan Urgancıoğlu, Burak Sergen, Kürşat Alnıaçık da oynamıştır.

Burak Sergen'in aldığı ödüller :

1996 - İstanbul Kanatlarımın Altında filmiyle 8. Ankara Film Festivali'nde Umut Veren Yardımcı Erkek Oyuncu ödülünü

1999 - yılında Ağır Roman filmiyle CASOD En İyi Erkek Oyuncu ödülünü

2000 - yılında ise 12. Ankara Film Festivali'nde Fasulye filmiyle ile En İyi Yardımcı Oyuncu Ödülü'nü kazanmıştır.

Çasot (En İyi Erkek Oyuncu): Ağır Roman

Ankara Uluslar Arası Film Festivali (Yardımcı Erkek Oyuncu): Asansör

Burak Sergen'in aldığı tiyatro ödülleri :

İsmet Küntay Ödülleri (En İyi Erkek Oyuncu): Neyzen

Avni Dilligil Ödülleri (En İyi Erkek Oyuncu): Neyzen

Ankara Sanat Kurumu (En İyi Erkek Oyuncu): 3.Rıchart

Ankara Sanat Kurumu (En İyi Erkek Oyuncu): Sessizliğin İçinden

Ankara Sanat Kurumu (Ömür Boyu Başarı Ödülü)

Burak Sergen'in oynadığı tiyatro oyunları :

2018 - Çingene Boksör :Rike Reiniger - DeepBlueIdeas

2017 - 2018 - Aşk Halleri :Maria Goos - Torium Sahne

2017 - Bir Hayvanat Bahçesi Hikayesi :Edward Albee - Çolpan İlhan & Sadri Alışık Tiyatrosu

2016 - Tüy Kalemler :Doug Wright - Tatbikat Sahnesi

2013 - Adolf : Pip Utton - Bo Sahne

2011 - Koca Sinan : Hakan Altıner- Fazıl Hayati Çorbacıoğlu - Tiyatro Kedi

2011 - Vahşi Batı (oyun) : Sam Shepard - Tiyatro Baykuş

2001 - Neyzen (oyun) : Tuncer Cücenoğlu - Tiyatrokare

2001 - Katharina Blum'un Çiğnenen Onuru : Heinrich Böll - Ankara Devlet Tiyatrosu

2001 - III. Richard (oyun) : William Shakespeare - Ankara Devlet Tiyatrosu

1999 - Geyikler Ve Lanetler : Murathan Mungan - Ankara Devlet Tiyatrosu

1996 - Gılgameş : Zeynep Avcı - Ankara Devlet Tiyatrosu

1995 - Budala (oyun) : Fyodor Dostoyevski Simon Gray - Ankara Devlet Tiyatrosu

1993 - Patlat Bir Shakespeare : Semih Sergen - Ankara Devlet Tiyatrosu

1993 - Yılın Kadını : Peter Stone - Ankara Devlet Tiyatrosu

1992 - Hayvan Çifliği : George Orwell - Ankara Devlet Tiyatrosu

1991 - Aşk Mektupları : Albert Ramsdell Gurney - Ankara Devlet Tiyatrosu

1990 - Şeytan Çelmesi : Vaclav Havel - Ankara Devlet Tiyatrosu

1989 - Begendiğiniz Gibi : William Shakespeare - Ankara Devlet Tiyatrosu

1988 - İvona : Witold Gombrowicz - Ankara Devlet Tiyatrosu

1987 - Bir Kadın Bir Düş Bir Oyun : Alan Ayckbourn - Ankara Devlet Tiyatrosu

1986 - Yıldırım Bayezid : Hidayet Sayın - Bursa Devlet Tiyatrosu

1984 - Sessizliğin İçinden : Mark Medoff - Ankara Devlet Tiyatrosu

Burak Sergen'in oynadığı dizi ve filmler:

Oyuncu :

2017 - Çukur (Baykal/Beyefendi) (TV Dizisi)

2017 - Fi (Konuk Oyuncu) (TV Dizisi)

2015 - Sen Benimsin (Şimal Toprak) (TV Dizisi)

2015 - Kara Sevda (Galip) (TV Dizisi)

2014 - Yunus Emre: Aşkın Sesi (Sinema Filmi)

2014 - Saklı Kalan (Tarık) (TV Dizisi)

2014 - Kızıl Elma (Süleyman Hekimoğlu ) (TV Dizisi)

2013 - Aşk Kırmızı (Galip) (Sinema Filmi)

2012 - Araf Zamanı (Veysel) (TV Dizisi)

2010 - Sultanın Sırrı (Derviş) (Sinema Filmi)

2011 - Aşk ve Ceza (Beşir Ağa) (TV Dizisi)

2009 - Zoraki Başkan (Reis) (TV Dizisi)

2009 - Sultan Avrupa'da (Sultan Abdülaziz) (Sinema Filmi)

2009 - Masumlar (Galip) (TV Dizisi)

2008 - Mevlana Aşkı Dansı (Şems-i Tebrizi) (Sinema Filmi)

2008 - Derdest (Bülent Yıldırım) (TV Dizisi)

2007 - Dicle (Seyit) (TV Dizisi)

2007 - Dede Korkut Hikayeleri - Uruz Tutsak Düşünce (Salur ) (TV Filmi)

2007 - Dede Korkut Hikayeleri - Salur Tutsak Düşünce (Salur) (TV Filmi)

2007 - Dede Korkut Hikayeleri - Eğrek İle Seğrek (Oba Beyi) (TV Filmi)

2007 - Dede Korkut Hikayeleri - Deli Dumrul (Deli Dumrul ) (TV Filmi)

2007 - Dede Korkut Hikayeleri - Boğaçhan (TV Filmi)

2007 - 120 (Sermet Bey/Musa Çavuş) (Sinema Filmi)

2006 - Dünyayı Kurtaran Adamın Oğlu (Uga) (Sinema Filmi)

2005 - Köpek (Müdür Abbas) (TV Dizisi)

2005 - Erkek Tarafı (Kamil) (TV Dizisi)

2005 - Banyo (Necmi) (Sinema Filmi)

2004 - Balans ve Manevra (Kamyoncu Ali) (Sinema Filmi)

2003 - Beybaba / Koltuk (TV Filmi)

2002 - Hititler (Sinema Filmi)

2002 - Bulutbey (Kudret) (TV Dizisi)

2002 - Aşk ve Gurur (Kenan Timur) (TV Dizisi)

2001 - O da Beni Seviyor (Necmettin) (Sinema Filmi)

2001 - Cesur Kuşku (Hal Müdürü) (TV Dizisi)

1999 - Fasulye (Katil) (Sinema Filmi)

1999 - Asansör (Hastaneyi Basan Adam) (Sinema Filmi)

1998 - Ölümün El Yazısı (TV Filmi)

1997 - Ağır Roman (Arap Sado) (Sinema Filmi)

1996 - İstanbul Kanatlarımın Altında (IV Murat) (Sinema Filmi)

1989 - Beybaba (TV Dizisi)

1983 - Kurt ve Kuzu (TV Dizisi)

BURAK SERGEN HASTALIĞI NE? | BURAK SERGEN SAĞLIK DURUMU NASIL?

Gazeteci Birsen Altuntaş sosyal medya hesabında Burak Sergen ile ilgili paylaşımda bulundu.

Birsen Altuntaş, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Sadakatsiz dizisinde seyirci karşısına çıkan #BurakSergen bugün akşam üstü fenalaştı. Eve çağrılan ambulansla Ulus Liv Hospital'ın acil servisine kaldırılan oyuncunun oldukça halsiz göründüğü öğrenildi. Yakın zamanda sette yapılan testlerinde koronavirüs sonucu negatif çıkan oyuncuya bir kez daha test yapıldı. 60 yaşındaki oyuncunun rahatsızlık nedeni yapılan test sonuçlarına göre belirlenecek."