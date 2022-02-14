Med Yapım imzalı, ilk bölümü 7 Ekim 2020 tarihinde yayımlanan, yönetmenliğini Neslihan Yeşilyurt'un üstlendiği, senaryosu ilk sezon Kemal Hamamcıoğlu ve Dilara Pamuk ikilisi, 2. sezondan itibaren Arzu Daştan Mutlu, Mustafa Mutlu, Gamze Arslan ve Nuriye Bilici dörtlüsü tarafından kaleme alınan Sadakatsiz dizisi çarşamba akşamlarına damga vurmaya devam ediyor. Dizide Haluk Güçlü karakterine hayat veren oyuncu Burak Sergen'in Sadakatsiz'e veda edeceği öne sürüldü. Peki Burak Sergen Sadakatsiz dizisinden ayrılıyor mu? Haluk Güçlü Sadakatsiz'den neden ayrılıyor? İşte detaylar...

BURAK SERGEN SADAKATSİZ DİZİSİNDEN AYRILIYOR MU? HALUK GÜÇLÜ SADAKATSİZ'DEN NEDEN AYRILIYOR?

Cansu Dere, Caner Cindoruk, Berkay Ateş ve Melis Sezen'in başrollerini paylaştığı Sadakatsiz dizisi, yeni bölümleriyle çarşamba akşamları ekrana gelmeye devam ediyor. Reytinglerde istenilen başarıya ulaşan dizi için yeni iddialar ortaya atılmaya başladı.

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre, Sadakatsiz dizisi sezon sonunda final yapacak. Reytinglerde iyi bir seviyeye ulaşan dizinin final yapma nedeni ise senaryonun sonuna geliniyor olması.

Öte yandan dizide vedalar da yaşanmaya devam ediyor. Ali İl ve Yeliz Kuvancı, hikayeleri bittiği için diziden ayrıldı. İddiaya göre dizide Haluk karakterine hayat veren usta oyuncu Burak Sergen'in de yakında projeye veda edeceğini öğrenildi.

SADAKATSİZ KONUSU

1. Sezon (2020-2021)

Doktor Asya (Cansu Dere), kocası Volkan (Caner Cindoruk) ve oğulları Ali (Alp Akar) ile Tekirdağ'da huzurlu ve mutlu bir yaşam sürmektedir. Bu durum, kocasının iki yıldır Derin adlı genç bir kadınla (Melis Sezen) ilişkisi olduğunu öğrenince değişir. Asya evliliğini kurtarmak ya da sadakatsiz kocasından intikam almak arasında tercih yapmalıdır.

2. Sezon (2021-2022)

Derin'le yaptığı kazadan kurtulan Asya, Tekirdağ'daki hayatını geride bırakıp İstanbul'a gitmiştir. Oğlu Ali ile yeni bir hayat kurmaya çalışan Asya, Tekirdağ'a Bahar'ın düğününe giderken kaza yaptığı Aras'la (Berkay Ateş) kesişir.