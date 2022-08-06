Bu sabah itibarıyla oğlu Burak Sergen'in babaları Semih Sergen'in sosyal medya hesabından "Canım babacığım elveda..." açıklamasıyla yaptığı paylaşım sonrası vefatını duyurması üzerine sanat dünyası hüzne büründü. 91 yaşındaki usta oyuncunun vefat haberinin yayılması üzerine pek çok sanatçıdan baş sağlığı mesajları geldi. Sosyal medyada gündem olan ünlü oyuncu ile ilgili tanımayanlar tarafından kim olduğuna dair araştırmalar yapıldı. Peki Burak Sergen'in babası oyuncu Semih Sergen kimdir, kaç yaşında, neden öldü? İşte Semih Sergen'in biyografisi...

BURAK SERGEN'İN BABASI OYUNCU SEMİH SERGEN KİMDİR, KAÇ YAŞINDA, NEDEN ÖLDÜ? İŞTE SEMİH SERGEN'İN BİYOGRAFİSİ...

Usta oyuncu Semih Sergen, 31 Mayıs 1931 tarihinde İstanbul'da doğmuştur. Sayısız tiyatro oyununda ve filmlerde rol almıştır. Kendisi gibi oğlu Burak Sergen ve Toprak Sergen de oyunculuk yapmaktadır. 91 yaşında Bodrum'daki evlerinde vefat eden ünlü oyuncu sanat camiasını yasa boğdu.

Tiyatro oyunları :

2011 - Sersem Kocanın Kurnaz Karısı : Haldun Taner - Ankara Devlet Tiyatrosu

2011 - Bir Hilal Uğruna : Semih Sergen - Ankara Devlet Tiyatrosu

2010 - Erkek ve Kadın : Semih Sergen - Ankara Devlet Tiyatrosu

2009 - Hünkar ile Mimar : Cem Günen - Ankara Devlet Tiyatrosu

2007 - Yunus Dürür Benim Adım : Semih Sergen - Ankara Devlet Tiyatrosu

2005 - Bir Yaz Gecesi Dönümü Rüyası : William Shakespeare - Ankara Devlet Tiyatrosu

2005 - Ellerimin Arasındaki Hayat : Peter Ustinov - Adana Devlet Tiyatrosu

2001 - Ölüm Dansı : August Strindberg - Ankara Devlet Tiyatrosu

2000 - Hırçın Kız : William Shakespeare - Adana Devlet Tiyatrosu

1999 - Bir Yaz Gecesi Dönümü Rüyası : William Shakespeare - Diyarbakır Devlet Tiyatrosu

1999 - III. Selim : Celal Esad Arseven - Salah Cimcoz - Ankara Devlet Tiyatrosu

1996 - Resimli Osmanlı tarihi : Turgut Özakman - Ankara Devlet Tiyatrosu

1995 - Çil Horoz : Oktay Rıfat - Bursa Devlet Tiyatrosu

1994 - Resimli Osmanlı tarihi : Turgut Özakman - Ankara Devlet Tiyatrosu

1994 - Helikopter (oyun) : Tuncer Cücenoğlu - Ankara Devlet Tiyatrosu

1993 - Patlat Bir Shakespeare : Semih Sergen - Ankara Devlet Tiyatrosu

1992 - Fehim Paşa Konağı : Turgut Özakman - Bursa Devlet Tiyatrosu

1991 - Sersem Kocanın Kurnaz Karısı : Haldun Taner - İstanbul Devlet Tiyatrosu

1990 - Şeytan Çelmesi : Vaclav Havel - Ankara Devlet Tiyatrosu

1990 - Bir Hilal Uğruna : Semih Sergen - Bursa Devlet Tiyatrosu

1989 - Köprüden Görünüş : Arthur Miller - İzmir Devlet Tiyatrosu

1988 - Ellerimin Arasındaki Hayat : Peter Ustinov - Ankara Devlet Tiyatrosu

1987 - Ellerimin Arasındaki Hayat : Peter Ustinov - İzmir Devlet Tiyatrosu

1986 - Bütün Menekşeler Annem Kokar : Müzeyyen Engin Erim - Ankara Devlet Tiyatrosu

1986 - Çınar Dede ile Ihlamur Nine : Semih Sergen - Ankara Devlet Tiyatrosu

1985 - Sırça Biblolar : Tennessee Williams - Ankara Devlet Tiyatrosu

1984 - Osmancık (oyun) : Tarık Buğra - Ankara Devlet Tiyatrosu

1984 - Çil Horoz : Oktay Rıfat - Ankara Devlet Tiyatrosu

1983 - Farklı : Eugene O Neill - İzmir Devlet Tiyatrosu

1982 - Fazilet Eczanesi : Haldun Taner - İzmir Devlet Tiyatrosu

1981 - Yunus Emre (oyun) : Recep Bilginer - Ankara Devlet Tiyatrosu

1980 - Bütün Oğullarım : Arthur Miller - Ankara Devlet Tiyatrosu

1977 - III. Selim : Celal Esad Arseven - Salah Cimcoz - Ankara Devlet Tiyatrosu

1974 - Yunus Emre (oyun) : Recep Bilginer - Ankara Devlet Tiyatrosu

1973 - Mete (oyun) : Yaşar Nabi Nayır - Ankara Devlet Tiyatrosu

1973 - Çil Horoz : Oktay Rıfat - Ankara Devlet Tiyatrosu

1971 - Yağmur Sıkıntısı : Oktay Rıfat - Ankara Devlet Tiyatrosu

1968 - Çınar Dede ile Ihlamur Nine : Semih Sergen - Ankara Devlet Tiyatrosu

Rol aldığı tiyatro oyunları :

2009 - Hünkar ile Mimar : Cem Günen - Ankara Devlet Tiyatrosu

2004 - Çok Yaşa Komedi : Anton Çehov - İstanbul Devlet Tiyatrosu

2001 - Ölüm Dansı : August Strindberg - Ankara Devlet Tiyatrosu

1999 - III. Selim : Celal Esad Arseven - Salah Cimcoz - Ankara Devlet Tiyatrosu

1993 - Patlat Bir Shakespeare : Semih Sergen - Ankara Devlet Tiyatrosu

1988 - Ellerimin Arasındaki Hayat : Peter Ustinov - İzmir Devlet Tiyatrosu

1985 - Hırçın Kız : William Shakespeare - Ankara Devlet Tiyatrosu

1981 - Ayı ve Tekif : Anton Çehov - Ankara Devlet Tiyatrosu

1979 - Çavuş Musgrave'ın Davası : John Arden - Ankara Devlet Tiyatrosu

1977 - III. Selim : Celal Esad Arseven - Salah Cimcoz - Ankara Devlet Tiyatrosu

1976 - Eski Fotograflar : Dinçer Sümer - Ankara Devlet Tiyatrosu

1974 - Tut Elimden Rovni : Aziz Nesin - Ankara Devlet Tiyatrosu

1973 - Mete (oyun) : Yaşar Nabi Nayır - Ankara Devlet Tiyatrosu

1973 - Çil Horoz : Oktay Rıfat - Ankara Devlet Tiyatrosu

1972 - Sersem Kocanın Kurnaz Karısı : Haldun Taner - Ankara Devlet Tiyatrosu

1972 - Chaillot'daki Deli : Jean Giraudoux - Ankara Devlet Tiyatrosu

1971 - Yağmur Sıkıntısı : Oktay Rıfat - Ankara Devlet Tiyatrosu

1971 - Çocuğum (oyun) : Margaret Mayo - Ankara Devlet Tiyatrosu

1970 - IV. Murat : Turan Oflazoğlu - Ankara Devlet Tiyatrosu

1970 - Haydutlar : Friedrich Schiller - Ankara Devlet Tiyatrosu

1970 - Delikanlı (oyun) : Eugene O Neill - Ankara Devlet Tiyatrosu

1970 - Cengizhan'ın Bisikleti : Refik Erduran - Ankara Devlet Tiyatrosu

1968 - Andromak : Jean Racine - Ankara Devlet Tiyatrosu

1967 - Matmazel Juli : August Strindberg - Ankara Devlet Tiyatrosu

1967 - Böyle Bir Aşk : Pavel Kohout - Ankara Devlet Tiyatrosu

1966 - Ecinliler : Fyodor Dostoyevski - Albert Camus - Ankara Devlet Tiyatrosu

1965 - Nora (Bir Bebek Evi) : Henrik Ibsen - Ankara Devlet Tiyatrosu

1965 - Köşebaşı : Ahmet Kutsi Tecer - Ankara Devlet Tiyatrosu

1965 - Çağrılmadan Gelen : Maurice Maeterlinck - Ankara Devlet Tiyatrosu

1964 - Soruşturma : Yıldırım Keskin - Ankara Devlet Tiyatrosu

1963 - Size Öyle Geliyorsa Öyledir : Luigi Pirendello - Ankara Devlet Tiyatrosu

1962 - Öp Beni Kate : Bella Spewack - Sam Spewack - Ankara Devlet Tiyatrosu

1962 - Foto Finiş : Peter Ustinov - Ankara Devlet Tiyatrosu

1960 - Köroğlu (oyun) : Ahmet Kutis Tecer - Ankara Devlet Tiyatrosu

1960 - Hayvanat Bahçesi : Edward Albee - Ankara Devlet Tiyatrosu

1960 - Caligula : Albert Camus - Ankara Devlet Tiyatrosu

1959 - Dört Albayın Aşkı : Peter Ustinov - Ankara Devlet Tiyatrosu

1958 - Kral Lear : William Shakespeare - Ankara Devlet Tiyatrosu

1958 - Hürrem Sultan (oyun) : Orhan Asena - Ankara Devlet Tiyatrosu

1957 - Günah Gecesi : Perihan Zorlu - Ankara Devlet Tiyatrosu

1957 - Aşk Acısı : Marcel Achard - Ankara Devlet Tiyatrosu

1956 - Korku (oyun) : Orhan Asena - Ankara Devlet Tiyatrosu

1956 - İki Efendinin Uşağı : Carlo Goldoni - Ankara Devlet Tiyatrosu

1956 - III. Selim : Celal Esad Arseven - Salah Cimcoz - Ankara Devlet Tiyatrosu

1955 - Oğuz Ata : Selehattin Batu - Ankara Devlet Tiyatrosu

1955 - Meraki (oyun) : Moliere - Ankara Devlet Tiyatrosu

1955 - Haydutlar : Friedrich Schiller - Ankara Devlet Tiyatrosu

1955 - Harput'da Bir Amerika'lı : Cevat Fehmi Başkut - Ankara Devlet Tiyatrosu

1955 – Genç Osman (oyun) : Turan Oflazoğlu - Ankara Devlet Tiyatrosu

1954 - Yaslı Aile : Branislav Nušić - Ankara Devlet Tiyatrosu

1954 - Tanrılar ve İnsanlar (Gılgameş) : Orhan Asena - Ankara Devlet Tiyatrosu

1954 - Şatoya Davet : Jean Anouilh - Ankara Devlet Tiyatrosu

1954 - Othello : William Shakespeare - Ankara Devlet Tiyatrosu

1954 - Güneşte On Kişi : Turgut Özakman - Ankara Devlet Tiyatrosu

1954 - Don Carlos : Friedrich Schiller - Ankara Devlet Tiyatrosu

1954 - Bir Ümit İçin : Emmanuel Robles - Ankara Devlet Tiyatrosu

Oynadığı Filmler :

2010 - Sultanın Sırrı (Garbis) (Sinema Filmi)

2009 - Ayrılık (2) (Abdullah)(TV Dizisi)

2008 - Yıldız Savaşları: Klon Savaşları (Türkçe Seslendirme)(Sinema Filmi)

2006 - Tılsım Adası (TV Dizisi)

2006 - Sıfır Dediğimde

2005 - Seher Vakti Ömer

2004 - Sahra Fahri

2002 - Kumsaldaki İzler Mahir

2002 - Romantik Mazhar

1999 - Küçük Besleme

1999 - Yüzleşme

1996 - Kurtuluş Yakup Şevki Paşa

1970 - Birleşen Yollar

1967 - Galatalı Mustafa

1967 - 501 Numaralı Hücre

1966 - Malkoçoğlu

1966 - Karakolda Ayna Var

1965 - Altın Şehir

1965 - Garip Bir İzdivaç

1965 - İsyancılar

1965 - Sonsuz Geceler 1965

1965 - Kadın İsterse 1965

1964 - Hayat Kavgası

1964 - Kardeş Kanı 1964

1962 - Cehenneme Çevrilen Cennet

1962 - Seni Bekleyeceğim 1962

1958 - Duvaklı Göl