Bu sabah itibarıyla oğlu Burak Sergen'in babaları Semih Sergen'in sosyal medya hesabından "Canım babacığım elveda..." açıklamasıyla yaptığı paylaşım sonrası vefatını duyurması üzerine sanat dünyası hüzne büründü. 91 yaşındaki usta oyuncunun vefat haberinin yayılması üzerine pek çok sanatçıdan baş sağlığı mesajları geldi. Sosyal medyada gündem olan ünlü oyuncu ile ilgili tanımayanlar tarafından kim olduğuna dair araştırmalar yapıldı. Peki Burak Sergen'in babası oyuncu Semih Sergen kimdir, kaç yaşında, neden öldü? İşte Semih Sergen'in biyografisi...
BURAK SERGEN'İN BABASI OYUNCU SEMİH SERGEN KİMDİR, KAÇ YAŞINDA, NEDEN ÖLDÜ? İŞTE SEMİH SERGEN'İN BİYOGRAFİSİ...
Usta oyuncu Semih Sergen, 31 Mayıs 1931 tarihinde İstanbul'da doğmuştur. Sayısız tiyatro oyununda ve filmlerde rol almıştır. Kendisi gibi oğlu Burak Sergen ve Toprak Sergen de oyunculuk yapmaktadır. 91 yaşında Bodrum'daki evlerinde vefat eden ünlü oyuncu sanat camiasını yasa boğdu.
Tiyatro oyunları :
2011 - Sersem Kocanın Kurnaz Karısı : Haldun Taner - Ankara Devlet Tiyatrosu
2011 - Bir Hilal Uğruna : Semih Sergen - Ankara Devlet Tiyatrosu
2010 - Erkek ve Kadın : Semih Sergen - Ankara Devlet Tiyatrosu
2009 - Hünkar ile Mimar : Cem Günen - Ankara Devlet Tiyatrosu
2007 - Yunus Dürür Benim Adım : Semih Sergen - Ankara Devlet Tiyatrosu
2005 - Bir Yaz Gecesi Dönümü Rüyası : William Shakespeare - Ankara Devlet Tiyatrosu
2005 - Ellerimin Arasındaki Hayat : Peter Ustinov - Adana Devlet Tiyatrosu
2001 - Ölüm Dansı : August Strindberg - Ankara Devlet Tiyatrosu
2000 - Hırçın Kız : William Shakespeare - Adana Devlet Tiyatrosu
1999 - Bir Yaz Gecesi Dönümü Rüyası : William Shakespeare - Diyarbakır Devlet Tiyatrosu
1999 - III. Selim : Celal Esad Arseven - Salah Cimcoz - Ankara Devlet Tiyatrosu
1996 - Resimli Osmanlı tarihi : Turgut Özakman - Ankara Devlet Tiyatrosu
1995 - Çil Horoz : Oktay Rıfat - Bursa Devlet Tiyatrosu
1994 - Resimli Osmanlı tarihi : Turgut Özakman - Ankara Devlet Tiyatrosu
1994 - Helikopter (oyun) : Tuncer Cücenoğlu - Ankara Devlet Tiyatrosu
1993 - Patlat Bir Shakespeare : Semih Sergen - Ankara Devlet Tiyatrosu
1992 - Fehim Paşa Konağı : Turgut Özakman - Bursa Devlet Tiyatrosu
1991 - Sersem Kocanın Kurnaz Karısı : Haldun Taner - İstanbul Devlet Tiyatrosu
1990 - Şeytan Çelmesi : Vaclav Havel - Ankara Devlet Tiyatrosu
1990 - Bir Hilal Uğruna : Semih Sergen - Bursa Devlet Tiyatrosu
1989 - Köprüden Görünüş : Arthur Miller - İzmir Devlet Tiyatrosu
1988 - Ellerimin Arasındaki Hayat : Peter Ustinov - Ankara Devlet Tiyatrosu
1987 - Ellerimin Arasındaki Hayat : Peter Ustinov - İzmir Devlet Tiyatrosu
1986 - Bütün Menekşeler Annem Kokar : Müzeyyen Engin Erim - Ankara Devlet Tiyatrosu
1986 - Çınar Dede ile Ihlamur Nine : Semih Sergen - Ankara Devlet Tiyatrosu
1985 - Sırça Biblolar : Tennessee Williams - Ankara Devlet Tiyatrosu
1984 - Osmancık (oyun) : Tarık Buğra - Ankara Devlet Tiyatrosu
1984 - Çil Horoz : Oktay Rıfat - Ankara Devlet Tiyatrosu
1983 - Farklı : Eugene O Neill - İzmir Devlet Tiyatrosu
1982 - Fazilet Eczanesi : Haldun Taner - İzmir Devlet Tiyatrosu
1981 - Yunus Emre (oyun) : Recep Bilginer - Ankara Devlet Tiyatrosu
1980 - Bütün Oğullarım : Arthur Miller - Ankara Devlet Tiyatrosu
1977 - III. Selim : Celal Esad Arseven - Salah Cimcoz - Ankara Devlet Tiyatrosu
1974 - Yunus Emre (oyun) : Recep Bilginer - Ankara Devlet Tiyatrosu
1973 - Mete (oyun) : Yaşar Nabi Nayır - Ankara Devlet Tiyatrosu
1973 - Çil Horoz : Oktay Rıfat - Ankara Devlet Tiyatrosu
1971 - Yağmur Sıkıntısı : Oktay Rıfat - Ankara Devlet Tiyatrosu
1968 - Çınar Dede ile Ihlamur Nine : Semih Sergen - Ankara Devlet Tiyatrosu
Rol aldığı tiyatro oyunları :
2009 - Hünkar ile Mimar : Cem Günen - Ankara Devlet Tiyatrosu
2004 - Çok Yaşa Komedi : Anton Çehov - İstanbul Devlet Tiyatrosu
2001 - Ölüm Dansı : August Strindberg - Ankara Devlet Tiyatrosu
1999 - III. Selim : Celal Esad Arseven - Salah Cimcoz - Ankara Devlet Tiyatrosu
1993 - Patlat Bir Shakespeare : Semih Sergen - Ankara Devlet Tiyatrosu
1988 - Ellerimin Arasındaki Hayat : Peter Ustinov - İzmir Devlet Tiyatrosu
1985 - Hırçın Kız : William Shakespeare - Ankara Devlet Tiyatrosu
1981 - Ayı ve Tekif : Anton Çehov - Ankara Devlet Tiyatrosu
1979 - Çavuş Musgrave'ın Davası : John Arden - Ankara Devlet Tiyatrosu
1977 - III. Selim : Celal Esad Arseven - Salah Cimcoz - Ankara Devlet Tiyatrosu
1976 - Eski Fotograflar : Dinçer Sümer - Ankara Devlet Tiyatrosu
1974 - Tut Elimden Rovni : Aziz Nesin - Ankara Devlet Tiyatrosu
1973 - Mete (oyun) : Yaşar Nabi Nayır - Ankara Devlet Tiyatrosu
1973 - Çil Horoz : Oktay Rıfat - Ankara Devlet Tiyatrosu
1972 - Sersem Kocanın Kurnaz Karısı : Haldun Taner - Ankara Devlet Tiyatrosu
1972 - Chaillot'daki Deli : Jean Giraudoux - Ankara Devlet Tiyatrosu
1971 - Yağmur Sıkıntısı : Oktay Rıfat - Ankara Devlet Tiyatrosu
1971 - Çocuğum (oyun) : Margaret Mayo - Ankara Devlet Tiyatrosu
1970 - IV. Murat : Turan Oflazoğlu - Ankara Devlet Tiyatrosu
1970 - Haydutlar : Friedrich Schiller - Ankara Devlet Tiyatrosu
1970 - Delikanlı (oyun) : Eugene O Neill - Ankara Devlet Tiyatrosu
1970 - Cengizhan'ın Bisikleti : Refik Erduran - Ankara Devlet Tiyatrosu
1968 - Andromak : Jean Racine - Ankara Devlet Tiyatrosu
1967 - Matmazel Juli : August Strindberg - Ankara Devlet Tiyatrosu
1967 - Böyle Bir Aşk : Pavel Kohout - Ankara Devlet Tiyatrosu
1966 - Ecinliler : Fyodor Dostoyevski - Albert Camus - Ankara Devlet Tiyatrosu
1965 - Nora (Bir Bebek Evi) : Henrik Ibsen - Ankara Devlet Tiyatrosu
1965 - Köşebaşı : Ahmet Kutsi Tecer - Ankara Devlet Tiyatrosu
1965 - Çağrılmadan Gelen : Maurice Maeterlinck - Ankara Devlet Tiyatrosu
1964 - Soruşturma : Yıldırım Keskin - Ankara Devlet Tiyatrosu
1963 - Size Öyle Geliyorsa Öyledir : Luigi Pirendello - Ankara Devlet Tiyatrosu
1962 - Öp Beni Kate : Bella Spewack - Sam Spewack - Ankara Devlet Tiyatrosu
1962 - Foto Finiş : Peter Ustinov - Ankara Devlet Tiyatrosu
1960 - Köroğlu (oyun) : Ahmet Kutis Tecer - Ankara Devlet Tiyatrosu
1960 - Hayvanat Bahçesi : Edward Albee - Ankara Devlet Tiyatrosu
1960 - Caligula : Albert Camus - Ankara Devlet Tiyatrosu
1959 - Dört Albayın Aşkı : Peter Ustinov - Ankara Devlet Tiyatrosu
1958 - Kral Lear : William Shakespeare - Ankara Devlet Tiyatrosu
1958 - Hürrem Sultan (oyun) : Orhan Asena - Ankara Devlet Tiyatrosu
1957 - Günah Gecesi : Perihan Zorlu - Ankara Devlet Tiyatrosu
1957 - Aşk Acısı : Marcel Achard - Ankara Devlet Tiyatrosu
1956 - Korku (oyun) : Orhan Asena - Ankara Devlet Tiyatrosu
1956 - İki Efendinin Uşağı : Carlo Goldoni - Ankara Devlet Tiyatrosu
1956 - III. Selim : Celal Esad Arseven - Salah Cimcoz - Ankara Devlet Tiyatrosu
1955 - Oğuz Ata : Selehattin Batu - Ankara Devlet Tiyatrosu
1955 - Meraki (oyun) : Moliere - Ankara Devlet Tiyatrosu
1955 - Haydutlar : Friedrich Schiller - Ankara Devlet Tiyatrosu
1955 - Harput'da Bir Amerika'lı : Cevat Fehmi Başkut - Ankara Devlet Tiyatrosu
1955 – Genç Osman (oyun) : Turan Oflazoğlu - Ankara Devlet Tiyatrosu
1954 - Yaslı Aile : Branislav Nušić - Ankara Devlet Tiyatrosu
1954 - Tanrılar ve İnsanlar (Gılgameş) : Orhan Asena - Ankara Devlet Tiyatrosu
1954 - Şatoya Davet : Jean Anouilh - Ankara Devlet Tiyatrosu
1954 - Othello : William Shakespeare - Ankara Devlet Tiyatrosu
1954 - Güneşte On Kişi : Turgut Özakman - Ankara Devlet Tiyatrosu
1954 - Don Carlos : Friedrich Schiller - Ankara Devlet Tiyatrosu
1954 - Bir Ümit İçin : Emmanuel Robles - Ankara Devlet Tiyatrosu
Oynadığı Filmler :
2010 - Sultanın Sırrı (Garbis) (Sinema Filmi)
2009 - Ayrılık (2) (Abdullah)(TV Dizisi)
2008 - Yıldız Savaşları: Klon Savaşları (Türkçe Seslendirme)(Sinema Filmi)
2006 - Tılsım Adası (TV Dizisi)
2006 - Sıfır Dediğimde
2005 - Seher Vakti Ömer
2004 - Sahra Fahri
2002 - Kumsaldaki İzler Mahir
2002 - Romantik Mazhar
1999 - Küçük Besleme
1999 - Yüzleşme
1996 - Kurtuluş Yakup Şevki Paşa
1970 - Birleşen Yollar
1967 - Galatalı Mustafa
1967 - 501 Numaralı Hücre
1966 - Malkoçoğlu
1966 - Karakolda Ayna Var
1965 - Altın Şehir
1965 - Garip Bir İzdivaç
1965 - İsyancılar
1965 - Sonsuz Geceler 1965
1965 - Kadın İsterse 1965
1964 - Hayat Kavgası
1964 - Kardeş Kanı 1964
1962 - Cehenneme Çevrilen Cennet
1962 - Seni Bekleyeceğim 1962
1958 - Duvaklı Göl